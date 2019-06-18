Selahattin Demirtaş'tan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 23 Haziran seçimlerine ilişkin 'Bugün için, Sn İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP’yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz. Birileri de artık anlasın ki, 'zorla güzellik' de olmaz' ifadesini kullandı.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın 23 Haziran seçimi mesajı, 31 Mart seçimi öncesi olduğu gibi sosyal medya üzerinden paylaşıldı. "Zoraki tekrarlanan İstanbul seçimine az kaldı. HDP'nin tavrını Genel Merkezimiz açıkladı zaten, biliyorsunuz. Eminim sahada da gereği yapılıyordur" diyen Demirtaş, "Sanırım kafa karışıklığı, kararsızlık falan yoktur. Olmaması da gerekir kanımca. Çünkü çoktan seçmeli bir seçim değil bu. Demokrasi, barış, adalet, eşitlik, özgürlükler için bir yol açmak istiyorsak HDP'nin seçime ilişkin tavrı anlamlı ve önemlidir... Bugün için, Sn İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP’yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz. Birileri de artık anlasın ki, 'zorla güzellik' de olmaz" ifadesini kullandı.