Sedat Peker AKP'ye dert olan tribünlere el attı: Tribün liderleriyle iftar

Son dönemde yeniden AKP protestolarına sahne olan tribünler iktidar tarafından hedef alınırken, 'organize suç örgütü lideri' suçlamasıyla ceza alan Sedat Peker, dikkat çeken bir buluşmanın düzenleyicisi oldu. Tribün liderleriyle iftar yemeğinde buluşan Peker, statlardaki protestoları hedef aldı.

"Organize suç örgütü lideri" suçlamasıyla ceza alan Sedat Peker, son dönemde AKP protestolarına sahne olan tribünlere müdahale için, kulüplerin tribün liderleriyle bir araya geldi. Peker, "tribünlerde hem kutsal değerlere, hem de değer verdikleri büyüklere karşı yaptırılmak istenen kötü tezahüratların" toplantıya katılan isimler tarafından engellendiğini ileri sürdü.

'DEĞER VERDİĞİMİZ BÜYÜKLERE KARŞI...'

İstanbul Küçükçekmece'de Bülent Kap'ın düzenlediği iftara katılan Sedat Peker, UltrAslan Lideri Sebahattin Şirin ile bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan ve "takımların tribün liderlerinin dostane samimiyetlerinden oldukça etkilendiğini" belirten Peker, "Hem Fenerbahçe, hem Galatasaray, hem de Beşiktaş tribünündeki fanatik taraftar grubu liderlerinin birbirleriyle dostane samimiyetleri beni gerçekten çok etkiledi” dedi.

Statlarda AKP'ye yönelen tepkilere göndermede bulunan Peker, “Tribünlerde hem kutsal değerlerimize, hem de değer verdiğimiz büyüklerimize karşı yaptırmak istedikleri kötü tezahüratları, tribünlerdeki dostlarımız sayesinde yaptıramayan bu kötü tezahüratları sürekli hale getirmeyi başaramayan cenahlar her ne kadar benim adımı sporda şiddetle özdeşleştirmeye gayret gösterseler de bu iftar organizasyonundan da anlaşılacağı üzere biz genç arkadaşlarımızın olduğu her yere sevgi, kardeşlik, barış ve dava adamlığı götürürüz. Sözde gazeteciler siyasetçiler, sözde iş adamları ve spor adamları bu sebeple beni tahrik edecek şekilde bazen konuşmalar yapsalar da bunlara gülüp geçtiğimi bilmelerini istiyorum. İstikamet üzere yoluma devam ediyorum” ifadesini kullandı.

ERDOĞAN 'HEPSİ KAYDA GİRİYOR' DEMİŞTİ

Tribünlerde AKP'ye yönelen "Her şey çok güzel olacak" tepkisine ilişkin geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ya bu statları biz yaptık, biz” derken, “Bunlar yanlış yolda. Ama biz düzelteceğiz. Hepsi kayda giriyor” ifadesini kullanmıştı.