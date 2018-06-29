Oğlu 'Batı'yı kastetti, 'Batı'nın uşağıyım' dediği için ailesinin evine polis baskını oldu

Sosyal medya fenomeni Pucca adıyla tanınan Selen Pınar Işık'ın ailesinin evi, oğlu Batı'yı kastederek attığı tweet nedeniyle basıldı.

Sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık, oğlu Batı’yla ilgili olarak Twitter’da yaptığı “Batı’nın uşağıyım” paylaşımının ardından polislerin babasının evine gittiğini ve "terör örgütüne dair kanıt aradığını" yazdı.

Bu tweet yuzunden bugun babamin evine gelmisler, evde beni ve teror orgutune dair kanit aramislar. Batı oglumun adi, oglumun! Ohal diye bakalim ne olacak. https://t.co/goKr7kANB6 — PuCCa (@PuCCaa) 28 Haziran 2018