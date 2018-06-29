Oğlu 'Batı'yı kastetti, 'Batı'nın uşağıyım' dediği için ailesinin evine polis baskını oldu

Sosyal medya fenomeni Pucca adıyla tanınan Selen Pınar Işık'ın ailesinin evi, oğlu Batı'yı kastederek attığı tweet nedeniyle basıldı.
Cuma, 29 Haziran 2018 07:43

Sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık, oğlu Batı’yla ilgili olarak Twitter’da yaptığı “Batı’nın uşağıyım” paylaşımının ardından polislerin babasının evine gittiğini ve "terör örgütüne dair kanıt aradığını" yazdı.

 

 