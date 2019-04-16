ODTÜ: Devrim'siz şenlik olmaz!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, dün öğrencilere ve mensuplara yolladığı bir e-posta ile iptal edilmeye çalışılan şenlikler hakkında bir öneri listesi yayımladı.
Kamuoyu baskısıyla birçok alanın şenliklere tahsis edildiğinin görüldüğü e-postada, Devrim Stadyumu'nun şenlik alanı dışında bırakılması tepkilere yol açtı. Binlerce ODTÜ öğrencisi bugün Rektörlük önünde buluşarak, “Devrim'siz şenlik olmaz!” dedi.
'ODTÜ AYAKTA'
ODTÜ öğrencileri adına yapılan ortak açıklamada, "Bizler ODTÜ Öğrencileri olarak haykırıyoruz. Buradayız. Baskılarınızın, engellemelerinizin, iptallerinizin, yalanlarınızın, hedef göstermelerinizin ve bizi marjinalleştirme çabanızın karşısında onlarca topluluk olarak dimdik ayaktayız" denildi.
"Bizler yaratmaya çalıştığınız karanlığın karşısındayız, bizler rengarengiz. Tüm Türkiye’ye, diğer üniversitelere, umuduz, bilinciz, ışığız, aydınlığız. Biz ODTÜ’yüz, ODTÜ Öğrencileriyiz. Biz, bu okulun gerçek sahipleriyiz. Bizler şenliğimiz için, kapatılan medya topluluğu için, evrim konferansımız için, mezuniyet yürüşündeki pankart sansürleri için, sebepsiz yere tutuklanan arkadaşlarımız için, toplulukların saymakla bitmeyecek sorunları için, ihmalleriniz yüzünden kaybettiğimiz arkadaşlarımız için buradayız. Biz bugün yalnızca Devrim’i geri almak için değil, bizim olanı geri almak için buradayız, kültürümüz için buradayız, bir aradayız. Bahanelerinize, imkansızlıklarınıza, olanaksızlıklarınıza inanmıyoruz. Şenliği rektörlük olanaksızlıklarıyla yapamıyoruz algısını yıkmak için buradayız, şenlik yönetimin ürünü değil, öğrencinin üretimidir" ifadelerinin yer aldığı açıklama şu sözlerle devam etti:
Bize traktörü, çimlerin ezilmesini, temizliği bahane edenlere çözümlerimizle gittik. Bize neyi bahane ettilerse, bizim orada bir çözümümüz vardı. Tüm çözümlerimizi görmezden geldiler, Şenliğine Sahip Çık etiketiyle tüm ülkenin gündemi olduk, on binlerce insanın desteğini aldık bunu da görmezden geldiler, bizler sizlerden daha fazla odtü’lüyüz diyerek bizden utandılar, yıllardır ilmek ilmek ördüğümüz kültürümüzü görmezden geldiler. Bizi görmezden geldiler. Bugün burada yeniden tek bir sesle bağırıyoruz, biz ODTÜ’lüler Şenliğine sahip çıkmak için buradayız. Peki siz neredesiniz?
Talebimiz açık ve nettir. Buradan bir kez daha yineliyoruz, en başından beri istediğimiz Devrim Stadyumu hala şenlikte etkinlik kullanımına kapalı durumda. ODTÜ ruhunu sürdürmek adına peşinden koştuğumuz en önemli alanımızın hala şenlik kapsamında olmayışı kabul edilemez. ODTÜ ruhunu yürekten hisseden, bu bilince sahip olan herkes şenliğimizin Devrim Stadyumu'ndan çıkarılamayacağı noktasında hemfikirdir. Biz, bize destek veren tüm dostlarımızı KKM otoparkında değil Devrim Stadyumu'nda ağırlamak istiyoruz.
Diğer alanlarımızı aldığımız gibi Devrim Stadyumunu da almak için buradayız. Mesai saati bitimine kadar bekleyeceğiz.
Bu noktada desteğini bizden esirgemeyen tüm dostlarımıza tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Verşan Kök Odtü’ye Rektör Olamaz#DevrimsizŞenlikOlmaz pic.twitter.com/hZJgK45Tgl
— TKG (@TKGninsesi) 16 Nisan 2019