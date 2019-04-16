ODTÜ: Devrim'siz şenlik olmaz!

ODTÜ Rektörlüğü'nün, Devrim Stadyumu’ndaki bahar şenliğini engelleme girişimine karşı binlerce öğrenci rektörlük önünde bir araya geldi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, dün öğrencilere ve mensuplara yolladığı bir e-posta ile iptal edilmeye çalışılan şenlikler hakkında bir öneri listesi yayımladı.

Kamuoyu baskısıyla birçok alanın şenliklere tahsis edildiğinin görüldüğü e-postada, Devrim Stadyumu'nun şenlik alanı dışında bırakılması tepkilere yol açtı. Binlerce ODTÜ öğrencisi bugün Rektörlük önünde buluşarak, “Devrim'siz şenlik olmaz!” dedi.

'ODTÜ AYAKTA'

ODTÜ öğrencileri adına yapılan ortak açıklamada, "Bizler ODTÜ Öğrencileri olarak haykırıyoruz. Buradayız. Baskılarınızın, engellemelerinizin, iptallerinizin, yalanlarınızın, hedef göstermelerinizin ve bizi marjinalleştirme çabanızın karşısında onlarca topluluk olarak dimdik ayaktayız" denildi.

"Bizler yaratmaya çalıştığınız karanlığın karşısındayız, bizler rengarengiz. Tüm Türkiye’ye, diğer üniversitelere, umuduz, bilinciz, ışığız, aydınlığız. Biz ODTÜ’yüz, ODTÜ Öğrencileriyiz. Biz, bu okulun gerçek sahipleriyiz. Bizler şenliğimiz için, kapatılan medya topluluğu için, evrim konferansımız için, mezuniyet yürüşündeki pankart sansürleri için, sebepsiz yere tutuklanan arkadaşlarımız için, toplulukların saymakla bitmeyecek sorunları için, ihmalleriniz yüzünden kaybettiğimiz arkadaşlarımız için buradayız. Biz bugün yalnızca Devrim’i geri almak için değil, bizim olanı geri almak için buradayız, kültürümüz için buradayız, bir aradayız. Bahanelerinize, imkansızlıklarınıza, olanaksızlıklarınıza inanmıyoruz. Şenliği rektörlük olanaksızlıklarıyla yapamıyoruz algısını yıkmak için buradayız, şenlik yönetimin ürünü değil, öğrencinin üretimidir" ifadelerinin yer aldığı açıklama şu sözlerle devam etti: