TKG ODTÜ'den açıklama: Devrim’siz şenlik olmaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, bugün öğrencilere ve mensuplara yolladığı bir e-posta ile iptal edilmeye çalışılan şenlikler hakkında bir öneri listesini yayımladı.

Oluşan kamuoyu baskısıyla birçok alanın şenliklere tahsis edildiğinin görüldüğü e-postada, Devrim Stadyumu'nun yine şenlik alanları içine alınmaması tepki çekti.

Rektörlüğün öneri listesi şöyle:

Devrim Stadyumu’ndaki etkinlikleri engelleme girişime karşı Türkiye Komünist Gençliği - ODTÜ'den açıklama geldi.

“Devrim'siz Şenlik Olmaz!” başlıklı açıklamada, Devrim Stadyumu'nun ODTÜ ve Türkiye nezdindeki karşılığına vurgu yapılırken, Devrim Stadyumu'nun plana dahil edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

DEVRİM’SİZ ŞENLİK OLMAZ!

ODTÜ Rektörlüğü, bugün yolladığı e-postayla, şenliklerle alakalı öneri listesini ODTÜ kamuoyu ile paylaştı. Önerilen listede, Devrim Stadyumu'nun olmayışı, Rektörlük'ün samimiyetsizliğini bir defa daha ortaya koymuştur.

ODTÜ ve tüm Türkiye bilmektedir ki, Devrim Stadyumu, ODTÜ Bahar Şenlikleri'nin asıl platformudur. Tam da bu nedenle, Rektörlük, birçok alanda şenliklere izin vermesine karşın Devrim Stadyumu'nu şenliklere kapatarak herkesin ağzına bir parmak bal çalmaya çalışmaktadır.

Devrim Stadyumu'nun şenlik alanı olarak gösterilmemesi, idarenin, Devrim’den ve “devrim” fikrinden korktuğunun göstergesidir.

Bu tabloyu kabul etmiyoruz!

ODTÜ kendi değerlerine sahip çıkmasını bilecek ve türlü ayak oyunlarına, “mış gibi yapma" girişimlerine karşı duracaktır.

Devrim'siz şenlik olmaz. Devrim Stadyumu, derhal şenlik alanları içine dahil edilmelidir. Bu talebimizin arkasında güçlü bir şekilde durabilmek için tüm ODTÜ mensuplarını, yarın 13.30'da Rektörlük önüne davet ediyoruz.