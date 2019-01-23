Mustafa Sarıgül CHP'den istifa etti

CHP'nin Şişli Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Sarıgül partisinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP'nin Şişli Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Sarıgül, adaylık sürecinde yaşananlar nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin daha çok yıpranmaması için ve ya kendi içlerinde ya da benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu rahatlatmak adına yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden üzülerek istifa ediyorum" diyen Sarıgül, "Bu kararımın başta Şişli’de yaşayan yurttaşlarım olmak üzere ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. CHP yönetimine ve Sayın Kılıçdaroğlu’na en kısa sürede tüm Türkiye’deki adayları aynı anda açıklamalarını ve Cumhuriyet Halk Partili seçmenleri daha fazla üzmemelerini öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, "Sarıgül başka bir partiye mi geçiyor? Cevabım net; Bu kararı aldığım bugün için hayır. Kendimi bugünden itibaren Şişli’de yaşayan yurttaşlarıma emanet ediyorum. Huzuru onların arasında buluyorum. Onların göstereceği yolda yürüyeceğim. Diyebilirsiniz ki; Sarıgül Şişlide Başkanlığa aday olacak mı? Cevabım net: Evet!" dedi.