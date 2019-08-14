Koray Avcı'dan 'Kürdistan bayrağı' haberlerine yanıt

Şarkıcı Koray Avcı’nın Süleymaniye’de Hewari Şar Parkı’nda verdiği konserde, "sahnenin üstünde bulunan Kürdistan bayrağının indirilmesini istediği ve indirilmediği takdirde konser vermeyeceğini söylediği" iddia edildi.
Yeni Yaşam'ın haberine göre Süleymaniye kaymakamı Awat Muhammed Kürdistan bayrağının indirilme iddialarının doğru olmadığını söyledi.
Süleymaniye Kültür Genel Müdürü Babekir Dıreyi de "Kürdistan bayrağının indirilmesi haberinin doğru olması durumunda, konseri düzenleyen şirket hakkında soruşturma başlatacaklarını" açıkladı.
KORAY AVCI'DAN AÇIKLAMA
Koray Avcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada haberleri yalanladı: