Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya KHK kararı çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Kanun Hükmünde Kararnamelerle görevlerinden olanların başarılarının teslim edilmemesi... Buradan YSK'nın değerli üyelerine seslenmek isterim. Bunların seçime girmesine siz izin verdiniz. Sizin mazbataları teslim etmeniz gerekiyor. Aksi halde büyük bir ayıba imza atmış olursunuz' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

"Halkın sağduyusuna güvendik. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya'yı kazandık" diyen Kılıçdaroğlu, "Bursa içimde bir yaradır. Bursa'yı Nilüfer Belediye Başkanımız yönetmeliydi" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 2200

Asıl görevlerinin bundan sonra başladığını belirten Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız bundan sonra o kentte yaşayan herkesin belediye başkanıdır. Bizim belediye başkanlarımız harcadığı her kuruşun hesabını halka verecektir. Belediye yönetimlerinde partizanlığı değil liyakatı esas alacaklardır. Bizim belediyelerimizde asgari ücre 2 bin 200 lira olacak" dedi.

YSK'YA KHK ÇAĞRISI

Kanun Hükmünde Kararnamelerle görevlerinden olanların başarılarının teslim edilmemesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Buradan YSK'nın değerli üyelerine seslenmek isterim. Bunların seçime girmesine siz izin verdiniz. Sizin mazbataları teslim etmeniz gerekiyor. Aksi halde büyük bir ayıba imza atmış olursunuz. İzin verdiğiniz bir kişinin seçimi kazandıktan sonra ben sana mazbatayı vermem demek doğru değildir. Bu mazbatalar eğer verilirse Türkiye bir ayıptan kurtulmuş olacak" diye konuştu.

ZORUNLU BES AÇIKLAMASI

"Tanzim satışları ekonomik krize çözüm mü? Bu kadar kısır bir anlayışla Türkiye ekonomisi nasıl kurtulur? Efendim "her işveren bir işçiyi istihdam ederse ekonomik kriz çözülür" dünyada kimsenin aklına gelmeyen bir öneri. Seçimden önce 2,5 milyon kişi istihdam edilecekti" diyen Kılıçdaroğlu, "Hükümet, ekonomik krizi aşmak konusunda krizin yüküne toplumun hangi kesimine yükleyecek? Önce iktidar buna karar versin. Kriz eşit mi paylaşılacak, yoksa sade vatandaşın omuzlarına mı yüklenecek. En son bir paket açıkladır, BES'i zorunlu hale getiriyorlar. Yani vergi getiriyorlar. Kime yani, ücretliye. SGK var zaten, işçi, serbest çalışan işveren zorunlu olarak ödüyor. BES, bireysel emeklilik sistemi kişinin iradesine bağlı. Şimdi onu da zorunlu hale getiriyorlar. Allah akıl fikir versin" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Bugünkü hukuk, bugünkü demokrasi içinde yabancı yatırımcı niye gelsin? Her an herkes tutuklanabilir, her an herkes gözaltına alınabilir..." dedi.