Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş arasındaki görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı: Meral Hanıma da söyledim...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'la gerçekleştirdiği adaylık görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

CHP ile İyi Parti'nin Ankara ittifakında kriz sürüyor.

CHP'nin Ankara'da İyi Parti adayına yeşil ışık yaktığı ve Mansur Yavaş'ın İyi Parti'den aday olmasına tamam dediği iddia edilirken, bu teklifi Yavaş'a götüren Kılıçdaroğlu'nun olumsuz yanıt aldığı ileri sürüldü.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, görüşmenin detaylarını aktardı:

Yavaş: İYİ Parti’den olursam kaybederim, o zaman çekileyim…

Kılıçdaroğlu: Meral Hanım çok ısrar ediyor, aşamadığım için…

Yavaş: Meral Hanıma da söyledim, olursam CHP’den olurum…

Kılıçdaroğlu: Bir daha konuşacağım…

Kılıçdaroğlu, “Sizin İYİ Parti’den aday gösterilmeniz halinde biz Ankara’da aday çıkarmama kararı aldık” dedi.

Yavaş, buna olumlu bakmadığını belirtirken Kılıçdaroğlu’na, “Bu karara varmanızın gerekçesi CHP içinden adaylığıma karşı çıkanların fazlalığı mı? Eğer öyle ise ben aday olmama yolunu seçerim” dedi.

Kılıçdaroğlu ise CHP içinden Yavaş’ın adaylığına itirazların olduğu gerçeğini gizlemedi, “Sayıları birkaçı geçmez, onları ikna ederim. Sorun bizdeki itirazlardan değil, Meral Hanım (Akşener) çok ısrar ediyor” karşılığını verdi.

CHP’DEN VARIM, YOKSA YOKUM

Yavaş, CHP dışında başka bir yerden aday olmayı düşünmediğini belirterek, şöyle devam etti:

“Geçen haftaki görüşmemizde Meral Hanım'a (Akşener) da açıkça söyledim. ‘Yanındaki arkadaşların neredeyse hepsi benim eski yakın arkadaşlarım, onlarla bir gönül bağım var. Mesele hangi partiden aday gösterilmek değil, hangi partiden gösterilirsem Ankara’yı alacağımdır' dedim. Eğer İYİ Parti’den aday gösterilirsem Ankara’yı kaybederiz. Ama CHP’den aday gösterilmem, İYİ Parti’nin de desteklemesi halinde Ankara’yı kesin kazanırız. Meral Hanım da bu görüşüme saygı gösterdi. Burada önemli olan Ankara’yı almak. Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) lütfen her yerden vazgeçin, hepsini İYİ Parti’ye verin ama Ankara’yı bırakmayın. CHP’siz Ankara olmaz, bir tek CHP’li de Ankara’dan vazgeçemez. Ben CHP'nin burada hakkını savunuyorum. Ankara alınırsa AK Parti balkon konuşması yapamaz hale gelir…”

Yavaş son kararını da CHP’den gösterilmesi halinde aday olmak, eğer gösterilmiyorsa da bu durumda adalık sürecini sonlandırmak olarak iletti.

“Benim olup olmamam da önemli değil, eğer İyi Parti ile anlaşamıyorsanız da o zaman siz Ankara’dan aday çıkarın” önerisini getirdi.

Kılıçdaroğlu bunun üzerine bu sabah konuyu tekrar İyi Parti’ye iletip, bir noktada mutabakata varmak kaydıyla görüşmeyi noktaladı.