İşsiz yurttaş kendini yaktı, AKP'li belediye babasının mal varlığını açıkladı!

AKP'li Gaziantep Şahinbey Belediyesi, iş talebine olumsuz yanıt verdiği işçinin belediye önünde kendini yakarak yaşamını yitirmesi sonrası tepki çeken bir açıklama yaptı. Açıklamada kendini aklamaya çalışan Belediye, işsiz yurttaşın çocuğunun olmadığı ve babasının evinde kaldığını belirtti.

Gaziantep'te işsiz olan yurttaş Eyüp Dal, iş talep ettiği ve önce olumlu ardından olumsuz yanıt aldığı AKP'li Şahinbey Belediyesi'nin önünde kendisini yakmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrası açıklama bir açıklama Belediye, kendisini aklamaya çalışırken, Dal'ın çocuğunun olmadığı ve babasının evinde kaldığını ifade etti. Üstelik belediyenin açıklamasında işsiz yurttaşın babasının mal varlığına yer verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "08.05.2019 tarihinde saat 09.00 saatlerinde Eyub Dal ismindeki vatandaş Şahinbey belediyemize gelmiş, sabıka kaydının silinmesi ve iş konusunda yardımcı olunmasını istemiştir. Söz konusu eylemde bulunan vatandaşımızın 11 yıl cezaevinde kaldığı, 26 ay zorunlu kamu hizmetinde çalıştığı ve sabıka kaydı bulunduğuna rastlanmış olup asıl sorunun ise iş bulma kaygısından ziyade sabıka kayıtlarının silinmesi olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Eyüp Dal'ın evli olduğu ama çocuğun olmadığının belirtildiği açıklamada, "Anne babasının sağ olduğu, anne babasının üzerine kayıtlı üç katlı evi olduğu, evlerinin üst katında kendilerinin, orta katında kiracılarının ikamet ettiği, giriş kattaki 2 dükkanda da kiracılarının olduğu, babasının 2000 ₺ emekli maaşı olup ayrıca üzerine kayıtlı 4 dönüm zeytin tarlalarının bulunduğu anlaşılmıştır. Belediyemiz hakkında ulusal ve yerel basında çıkan ve vatandaşımızın hayatını kaybetmesine konu eylemin belediyemiz tarafından verilen vaatlerin gerçekleştirilmemesi nedeniyle meydana geldiği şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadesi kullanıldı.

ANNE NE DEMİŞTİ?

Anne Türkan Dal, oğlunun ölümünün ardından yaptığı açıklamada, “Oğlum ortalama 5 yıldır iş arıyordu. Geçenlerde bir fabrikadan kendisini aradıklarını ve işe başlayacağını gülerek anlatan oğlum daha sonra buradan da ret cevabı almıştı” derken, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Daha sonra İş-Kur üzerinden oğlumu Şahinbey Belediyesine yönlendirmişler. Şahinbey Belediyesinin hükümlü kadrosunda oğlumun işe başlayabileceği dile getirilmiş. Belediye görevlileri oğlumu önce umutlandırarak işe başlayabileceğini söylemişler. Daha sonra ise oğlumun işe alınmayacağı anlatılmış. Bunun üzerine oğlum belediyenin önünde kendisini yaktı. Biz oğlumun iyileşmesi için 4 gün yoğun bakım ünitesinin önünde bekledik. Fakat oğlum uyanmadı. Yüreğimiz yanıyor. Ölen bir köpeğe bile insanlık üzülürken benim oğlum için bir tek belediye yönetici gelip başsağlığı dilemedi.”