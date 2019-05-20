İşsiz yurttaş AKP'li belediyenin önünde kendini yaktı, yaşamını yitirdi...

Gaziantep'te işsiz olan yurttaş Eyüp Dal, önce olumlu cevap aldığı AKP'li Şahinbey Belediyesi'nden daha sonra olumsuz yanıt alınca belediye binası önünde kendisini yaktı. Dal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te işsiz bir yurttaş AKP'li belediyenin önüne gelip kendine yakarken, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hakimiyet gazetesinden Bülent Öner’in haberine göre, İş-Kur’da istediğini bulamayan eski hükümlü işsiz vatandaş “hükümlük kadrosundan” AKP'li Şahinbey Belediyesine iş başvurusunda bulundu. İşsiz vatandaş Eyüp Dal, önce olumlu cevap aldığı Şahinbey Belediyesinden daha sonra olumsuz yanıt alınca belediye binası önüne üzerinde döktüğü benzinle kendisini yaktı. Eyüp Dal, ağır yanıklar içerisinde kaldırıldığı yoğun bakım merkezinde ancak 4 gün dayanabildi.

Anne Türkan Dal, “Oğlum ortalama 5 yıldır iş arıyordu. Geçenlerde bir fabrikadan kendisini aradıklarını ve işe başlayacağını gülerek anlatan oğlum daha sonra buradan da ret cevabı almıştı” derken, şu ifadeleri kullandı:

“Daha sonra İş-Kur üzerinden oğlumu Şahinbey Belediyesine yönlendirmişler. Şahinbey Belediyesinin hükümlü kadrosunda oğlumun işe başlayabileceği dile getirilmiş. Belediye görevlileri oğlumu önce umutlandırarak işe başlayabileceğini söylemişler. Daha sonra ise oğlumun işe alınmayacağı anlatılmış. Bunun üzerine oğlum belediyenin önünde kendisini yaktı. Biz oğlumun iyileşmesi için 4 gün yoğun bakım ünitesinin önünde bekledik. Fakat oğlum uyanmadı. Yüreğimiz yanıyor. Ölen bir köpeğe bile insanlık üzülürken benim oğlum için bir tek belediye yönetici gelip başsağlığı dilemedi.”