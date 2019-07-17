İBB ihalesi AKP’li vekilin oğluna verildi...

İBB şirketlerinde genel kurul krizi sürerken ve İmamoğlu'nun istifa çağrılarına yanıt verilmezken, İBB iştiraklerinden İSBAK, AKP'nin yerel yönetimlerden sorumlu eski genel başkan yardımcısı ve milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin oğluna 5,6 milyon liralık ihale verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimlerine hakim olmadığını açıkladığı ve istifasını istediği belediye iştirak şirketlerinin yönetimleri AKP'lilere ihale dağıtmaya devam ediyor.

İstanbul bütçesinin üçte ikisini oluşturan iştirak şirketlerinden biri olan İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş (İSBAK) kısa süre önce dikkat çeken bir ihaleye imza attı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İSBAK, 23 Haziran günü tekrarlanan İstanbul seçiminden 4 gün önce “Trafik/sinyalizasyon sistemi yazılım geliştirme hizmeti” ihalesine çıktı. İmamoğlu'nun iştirak şirketleri yönetimlerini istifaya davet ettiği günlerde ihaleyi kazanan firma da belli oldu.

SÖZLEŞME 9 TEMMUZ'DA İMZALANDI

İhaleyi 5 milyon 600 bin liralık teklifin sahibi Tam Yazılım Bilişim Elektronik ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kazandı.

Şirket ile 9 Temmuz'da sözleşme imzalandı. Sözleşme 14.06.2019-31.12.2019 tarihlerini kapsıyor. İhaleyi kazanan firmanın sahibi İTO kayıtlarına göre Mustafa Furkan Tanrıverdi. 2015'te kurulan 1 milyon TL sermayeli şirketin sahibi Tanrıverdi, AKP'nin yerel yönetimlerden sorumlu eski genel başkan yardımcısı ve milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin oğlu.