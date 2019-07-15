İmamoğlu'ndan istifa tepkisi: Suç duyurusunda bulunacağım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye şirketlerindeki istifa sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Nedir bu? 40-45 gün daha orada duracaksınız? Niçin? Kendi şirketin değil. Suç duyurusunda bulunacağım' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin belediye iştirakletindeki yöneticilerin istifa süreçlerinde yaşanan sorunlarla ilgili soruları yanıtladı. Anka'da yer alan habere göre İmamoğlu, ''Ağustos'un 23, 25, 28'ine genel kurul kararı alma çabası. Nedir bu? 40-45 gün daha orada duracaksınız? Niçin? Kendi şirketin değil. Suç duyurusunda bulunacağım. Hakkımdır, değildir. Suç duyurusunda bulunacağım. Tarihe not düşeceğim. Afişe edeceğim, millete anlatacağım. Ben çünkü öyle söz verdim insanlara" dedi.