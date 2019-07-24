Havalimanında Berat Albayrak'ın karşıladığı Hakan Atilla neyle suçlanmıştı?

ABD'de yargılandığı davada 32 yıl hapis cezasına çarptırılan ve iki yılı aşkın tutukluluğunun ardından tahliye edilen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla bugün Türkiye'ye geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından karşılanan Atilla, ABD'deki yargılamasında 6 ayrı iddiadan suçlu bulunmuştu.

Eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla, ABD'deki iki yılı aşan tutukluluğunun ardından geçtiğimiz günlerde tahliye edilirken, bugün İstanbul'a geldi ve havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından karşılandı.

ABD'deki davada 32 yıl hapis cezasına çarptırılan Atilla'nın "sürpriz" tahliyesi sonrası yargılama süreci ve suçlamalar da bir kez daha gündeme geldi.

NEYLE SUÇLANMIŞTI?

27 Mart 2017 New York'ta gözaltına alınan ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan Hakan Atilla, Rıza Sarraf'la aynı davada yargılanmıştı.

Sarraf hakkındaki suçlamaları kabul edip işbirliğine gidince Atilla davanın tek sanığı olmuş ve 32 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Atilla, Rıza Sarraf'ın tanık olarak yer aldığı davada ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, kara para aklamak için kumpas kurma ithamlarıyla suçlu bulunmuştu.

Atilla, dava süresince sadece "kara para aklama" ithamından aklanabilmişti.

HALKBANK NE DEMİŞTİ?

Atilla hakkında verilen bu kararın ardından Halkbank bir açıklama yapmış ve "Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Hakan Atilla hakkında, ABD'de görülmekte olan davanın ilk yargılama safhasında, kendisine atfedilen suçların bir kısmı için Mahkeme Jürisi tarafından suçlu olduğu yönünde karar verilmiştir. Bundan sonraki süreçte, verilen karar hakkında temyiz dahil tüm yasal yollara müracaat edilmesi imkan dahilinde olup dava ile ilgili hukuki süreç henüz sonuçlanmamıştır" ifadesini kullanmıştı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Atilla davasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hakan Atilla suçsuzdur. Hakan Atilla'yı suçlu ilan etmek, Türkiye'yi suçlu ilan etmek anlamına gelir" demişti.

'SATIN ALINAN SÜLEYMAN ASLAN'DIR'

Atilla'nın Avukatı Victor Rocco, “Savcılık dava açış konuşmasında Ekonomik cihat için askerler değil, bankacılar gerekir demişti. O bankacı da Zarrab tarafından satın alınan Süleyman Aslan'dır” demiş, Atilla'nın suçsuz olduğunu söylemişti.