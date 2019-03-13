Çukurova Holding borç yapılandırmayı planlıyor: Yalnızca faizler ödenebiliyor...

Borcunun yalnızca faizlerini ödeyebilen Çukurova Holding'in, Ziraat Bankası'na olan 1,6 milyar dolarlık krediyi yeniden yapılandırmayı gündemine aldığı belirtiliyor.

Çukurova Holding’in, 2014 yılında Ziraat Bankası’ndan aldığı 10 yıl vadeli 1,6 milyar dolarlık krediyi yeniden yapılandırmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Bloomberg’de yer alan habere göre holdingin şu ana kadar sadece kredinin faiz ödemelerini yapabildiğini, buna karşılık ana para taksit ödemelerini gerçekleştiremediğini belirten kaynaklar, temmuz ayındaki ana para taksidi ödemesi öncesinde Ziraat ve Çukurova yetkililerinin yapılandırmayı görüşeceklerini ifade etti.

Çukurova ve Turkcell yetkililerinden henüz açıklama yapılmış değil.