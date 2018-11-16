Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ikinci bir ses kaydı ortaya çıktı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ikinci bir ses kaydının daha olduğu ortaya çıktı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ikinci bir ses kaydı daha olduğunu yazdı. Selvi, bu kaydın cinayetin hemen öncesine ait olduğunu dile getirdi.

"Kaşıkçı cinayetinde oklar Veliaht Prens’i gösterirken iddianamede, cinayetle Veliaht Prens arasına set çekmeye çalışıldı. Veliaht Prens’in etrafındaki çemberin daralması üzerine Kaşıkçı cinayeti, ergen psikolojisiyle hareket eden birkaç istihbaratçının infazına dönüştürülmek istendi. Oysa Suudi yönetimi şunu bilmiyor ki Türkiye’nin elinde sadece cinayet sırasında tespit edilen ses kaydı yok. Bir değil, iki ses kaydından söz ediliyor" diyen Selvi, "Birinci ses kaydının 7 dakika olduğu söyleniyordu. İkinci ses kaydının ise 15 dakika olduğu ve dikkatle dinlenildiğinde cinayetin önceden planlandığının net bir şekilde anlaşıldığı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

İkinci ses kaydının cinayetten önceye ait olduğunu belirten Selvi, "Suudi Arabistan’dan gelen 15 kişilik ekip ise konsolosluk binasında önceden yerini almış. Cemal Kaşıkçı 2 Ekim günü saat 13.17’de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’ndan içeriye adım atıyor. Ancak Suudi infaz ekibi Kaşıkçı gelmeden 15 dakika önce kendi aralarında infazın nasıl gerçekleştirileceğini konuşuyor. İkinci ses kaydında önceden hazırlanan infaz planı gözden geçiriliyor, görevler hatırlatılıyor. Bir delil de infazdan sonrasına ilişkin. 15 kişilik ekibin infazı gerçekleştirdikten sonra gerçekleştirdiği uluslararası telefon trafiği Türkiye’nin elinde" dedi.