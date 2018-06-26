Bir seçmenden Muharrem İnce'ye 9 soru

Dünya gazetesinden Güventürk Görgülü, seçimlerin ardından CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye dokuz soru yöneltti. Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan mesajda, 'Gece basın toplantısı düzenleyerek önde olduğunuzu söyleyen Bülent Tezcan ve arkadaşları ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve diğer partililer halka yalan mı söylediler, neden?' ifadeleri yer aldı ve İnce'nin açıklama yapmamasına tepki gösterildi.

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'nin seçim akşamı yaptığı ve yapmadığı açıklamalar tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Dünya gazetesinden Güventürk Görgülü, seçimlerin ardından İnce'ye dokuz soru yöneltirken, bu sorular sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

İşte İnce'ye yöneltilen sorular:

1- Muhalefetin son derece iddialı şekilde hazırladığı Adil Seçim Platformu internet sitesi ve CHP’nin sayım sistemi dün gece saldırıya uğrayarak mı çöktü yoksa teknik yetersizlik nedeniyle mi çalıştırılamadı?

2- Sistemler saldırı sonucu çökertildiyse bu saldırıyı sizce kimler ve neden gerçekleştirdi, pek çok uyarıya rağmen neden önlem alınmadı? Eğer sorun teknik yetersizlik ise bunun sorumluları kimlerdir?

3- Gece basın toplantısı düzenleyerek önde olduğunuzu söyleyen Bülent Tezcan ve arkadaşları ile İst. İl Bşk. Canan Kaftancıoğlu ve diğer partililer halka yalan mı söylediler, neden?

4- Ak Parti sözcüsü Mahir Ünal, sizce neden seçim sonucunu kabul etmeyerek bir takım olaylar çıkmasına neden olabilecek muhalefet liderlerinin çıkan olaylardan sorumlu olacağını belirten bir açıklama yapma gereği duydu?

5- YSK Başkanı saat 02:15'te basın toplantısı yaparak “Sayın Erdoğan salt çoğunluğu sağlamıştır “ dedi ancak oran paylaşmadı. Dana sonra partilileriniz de "Elimizdeki tutanaklar YSK ile uyuşuyor” dedi ama oran vermekten kaçındı. Sabah 2:30 itibariyle oranlar neden paylaşılamadı?

6- Adil Seçim Platformu ve CHP seçim sistemine tüm ıslak imzalı tutanaklar girilerek sonuçlar hesaplandı mı? Yoksa sisteminiz kilitlendiği için çalışmayı kesip YSK sonuçlarını veri olarak mı kabul ettiniz? Hesabı tamamladıysanız sonucu siz veya CHP’li yetkililer neden paylaşmadı?

7- Basın toplantısında “Ben tutanak peşinde koşuyordum zamanım yoktu” dediniz. İ. Küçükkaya ile mesajlaşacak zamanı bulurken en azından Twitter hesabınızdaki 4,7 milyon takipçinize 280 karakterlik bir mesaj yazmaktan veya beş dakikalık bir açıklama yapmaktan szi alıkoyan neydi?

8- Basın toplantısında "Oy çalmışlardır ama aradaki fark 10 milyon, bunu çalamazlar" dediniz. Seçimi birinci turda bitiren oy miktarı 10 milyon değil 1,3 mlyon olarak görünüyor. Dediğiniz manipülasyon miktarı ne kadar olabilir?

9- Sizin ve CHP'nin dün geceki tavrından sonra önümüzdeki seçimlere katılım oranının ve sandık denetimi için seferber olan insan sayısının bir daha bu noktaya ulaşabileceğini düşünüyor musunuz?

Size Whatsapp’tan yazamıyorum ama zaman bulup buradan cevap verebilirseniz kamuoyu da bilgilenmiş olur. Saygılar.