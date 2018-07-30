Akit yazarı imam nikahını ne için kullandıklarını açıkladı: Para ve fahşa zaafımız var

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, gericilerin imam nikahı iki yüzlülüğünü net şekilde ortaya koyan itiraf niteliğinde bir yazı kaleme aldı. Dilipak, 'Mesela 4 evliliği istismar edenler de var. Turnike sistemi. Evlenirken tarih belirlemiyor ama, kafasındaki plan o. Aklınca 'Boş ol' diyecek, boşayacak, sıradakini alacak, biraz da onunla gönül eğleyecek.. 'İmam nikâhı' da işin aldatmacası. Bu konuda katalog usulü çalışan ajanslar bile oluşmuştu' dedi.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, gericiler arasında tartışma yaratacak itiraf niteliğinde bir yazı kaleme aldı.

"Bizim, para-makam ve fahşa konusunda zaafımız var. Şeytan da bu silahları kullanıyor" diyen Dilipak, "Peki, bizimkiler nasıl oluyor da, bu tuzağa bu kadar kolay düşüyor?" ifadelerini kullandığı yazısına şöyle devam etti:

İMAM NİKAHI ALDATMACASI

Mesela 4 evliliği istismar edenler de var. Turnike sistemi. Evlenirken tarih belirlemiyor ama, kafasındaki plan o. Aklınca “Boş ol” diyecek, boşayacak, sıradakini alacak, biraz da onunla gönül eğleyecek.. “İmam nikâhı” da işin aldatmacası. Bu konuda katalog usulü çalışan ajanslar bile oluşmuştu.. O kadın, ondan ayrılıyor, bununla nikâh kıyıyor. Dindarlar ya. Aynı anda en çok 4 tane.. Biri gidiyor, biri geliyor, iki gidiyor, iki geliyor.

DURUN DAHA BİTMEDİ

Durun daha bitmedi. Allah affeder. Birçok günah işliyoruz. Bu da bir günah. Bunun da bir kefareti olmalı. İyilik yaparsın Allah affeder. Hacca gidersin Allah affeder. Yalan söylemek de haram, bu da. Kaldı ki karşılıklı rıza olunca ve bedelini ödüyorsan o zaman, zaten günah da hafifliyor. Bir de böyle diyenler var.

Bir süre sonra zaten buna gerek de duymuyorlar. Kadın-erkek farketmiyor. İş grup eylemlerine dönüyor, afrodizyaklar, alkol, kimi Mikenos’a gidiyor, kimi Rusya’ya, kimi Asya’ya.. Artık tut bunları tutabilirsen. Şeytan önlerine düşüyor, vur patlasın, çal oynasın bir hayat. Para, kadın, alkol ve kumar. Artık ne din, ne ahlak, sınır tanımıyorlar.

Kadınlarla tanışmak için iş, deniz, spor, NLP ve benzeri kurslar son derece önemli.