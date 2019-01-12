Açlık grevindeki HDP'li vekilin durumu kritik

Bir yıldır cezaevinde bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in sağlık durumunun kritik bir noktaya geldiği belirtildi.

Yaklaşık bir yıldır Diyarbakır Cezaevi'nde bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, "Abdullah Öcalan'ın üzerindeki ağır tecrit koşulları olduğunu" belirterek bunların kaldırılması talebiyle başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 66'inci gününe girdi.

Tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde, 8 Kasım 2018 tarihinden bu yana süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi gerçekleştiren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) eş başkanı da olan Güven, sağlık durumu elvermediği için 4 Ocak tarihinden bu yana yapamadığı avukat görüşmesini dün gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Güven’le görüşen avukat Gülşen Özbek, Güven’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Özbek, “Güven sağlık durumu açısından çok kritik bir noktaya gelmiş bulunuyor. Doktor durumun ciddiyetinin farkında ve cezaevi bahçesinde sürekli ambulans bekletiliyor” diye konuştu.

Özbek, Güven’in herhangi bir müdahaleyi kabul etmediğini de belirtti.