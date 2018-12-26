HDP'li milletvekili Güven'in tutukluluğunun devamına karar verildi

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in, Afrin operasyonunu eleştirdiği açıklama ve paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Güven katılmazken, avukatları hazır bulundu. Avukatların savunmalarının ardından ara verilen duruşma sonrası mahkeme Leyla Güven’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Ocak ayına erteledi.

Güven, Afrin operasyonu ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

PERVİN BULDAN AÇIKLAMA YAPTI

Duruşmayı izleyen, aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP'li bazı milletvekilleri adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Buldan, tarihi bir duruşmaya tanıklık ettiklerini belirtti.

"Parlamentonun tek tutuklu milletvekili olan Leyla Güven'in duruşmasına tanıklık ettik" diyen Buldan, şunları kaydetti: "Güven, Hakkari halkının seçilmiş bir temsilcisi ve bedenini 49 gündür açlık grevine yatırmış bir siyasetçidir. Güven tahliye edilmedi ve duruşma 25 Ocak'a ertelendi. Bu kararı veren mahkeme heyetinin özellikle 3 kadından ibaret olması, bu kadınların karar vermiş olması dikkat çekilmesi ve üzerinde durulması gereken bir mesele olarak önümüzde duruyor."