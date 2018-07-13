İhraç edilen profesörün 12 yıllık odasından eşyalarını almasına izin vermediler

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki görevinden 701 saylı KHK ile ihraç edilen öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayşen Uysal, bugün fakültedeki odasını tahliye etmeye gitti ancak Dekanlık görevlileri 'Polis gelmeden olmaz' diyerek Prof. Uysal'ın 12 yıldır kullandığı odaya girmesine izin vermedi.

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki görevinden 701 saylı KHK ile ihraç edilen öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayşen Uysal, bugün fakültedeki odasını tahliye etmeye gitti ancak Dekanlık görevlileri 'Polis gelmeden olmaz' diyerek Prof. Uysal'ın 12 yıldır kullandığı odaya girmesine izin vermedi.

DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Ayşen Uysal, Barış İçin Akademisyenler platformunun "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildirisine imza verdiği gerekçesiyle geçen yıl pek çok akademisyenle birlikte açığa alınmıştı. Prof. Dr. Ayşen Uysal, 8 Temmuz 2018 Pazar günü yayımlanan 701 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edildi.

Bugün fakültedeki odasını tahliye etmeye, kişisel eşyalarını almaya giden Prof. Dr. Ayşen Uysal, Dekanlık görevlilerinin engellemesiyle karşılaştı. Görevliler, Prof. Uysal'a "polis gelmeden odaya giremeyeceğini, polis nezaretinde odayı boşaltabileceğini" söyleyerek izin vermedi.

Prof. Dr. Ayşen Uysal, karşılaştığı hukuksuz engellemeye tepki gösterdi. Uysal, "Bu okulda 12 yılımı geçirdiğimiz bir odaydı. Sadece bana ait bir oda olmadı, öğrencilerimizin, akademisyen arkadaşlarımızın hiç boş bırakmadığı bir oda oldu. Şimdi bu odaya, eşyalarımızı toplamak için girmemize bile izin verilmiyor" dedi.

12 yıl kullandığı odasına girmesine izin verilmeyen Ayşen Uysal'a, akademideki meslektaşları destek verdi.