Doğa ve yaşam savunucuları Kanal İstanbul ÇED toplantısına alınmadı!

Arnavutköy Belediyesi Kültür Merkezi toplantı salonunda Kanal İstanbul Projesi için ÇED raporu bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantı öncesinde içeriye alınmayan yaşam savunucuları ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Arnavutköy Belediyesi Kültür Merkezi toplantı salonunda Kanal İstanbul Projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı öncesinde içeriye alınmayan yaşam savunucuları ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

PROF. DR. BEYZA ÜSTÜN: TOPLANTI USULEN YANLIŞ

Toplantının yapıldığı salona giren HDP Ekoloji Komisyonu üyesi Prof. Dr. Beyza Üstün, toplantının usulen yanlış yapıldığını, bu toplantının tüm İstanbul halkını ilgilendirdiğini ve halkın da bu toplantıya alınmadığını söyleyerek tüm yaşam savunucularını salonu terk etmeye çağırdı.

Üstün şöyle konuştu:

"Usulen yanlış yapıyorsunuz. Burası halkın buluştuğu bir yer değil. Dolayısıyla katılımı hiç olamaz. İki nedenle... Danıştay aldığı kararlarda şunu söyler: Bu yapılacak olan projenin yapıldığı yerler de dahil olmak üzere, etkilenen herkese haber vermek zorundasınız. Usulen yanlış yapıyorsunuz. Buranın halkı yok burada. Bu kanal İstanbul’u ilgilendiriyor, bu kanal halkı ilgilendiriyor. Sadece Arnavutköy'ü değil, Küçükçekmece’yi değil, Danamandra’yı değil. Yaptığınız suçtur."