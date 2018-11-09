Cinsel istismardan yargılanan tarikat şeyhi de 'kumpas' dedi

Beş erkeğe cinsel istismarda bulunmakla suçlanan tarikat şeyhi mahkemedeki savunmasında kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü.

Konya 'da, 5 erkeğe 'cinsel istismarda' bulunduğu gerekçesiyle cezaevinde tutuklu olan tarikat şeyhi S.I.'nın ( 65) 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Hakkında 70 yıla kadar hapis cezası istenen S.I., mahkemedeki savunmasında, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürerek, "İlişkiye girdiğimi iddia etmişler. Böyle bir şey asla olamaz. Ben her zaman onlara haram olduğunu anlatmışımdır. Bana bunlar kumpas kurdu" dedi.

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne bu yılın başlarında şikayette bulunan kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini 'halife' diye tanıtan şeyhin, erkek müritlerine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.I., 2008 ve 2017 yılları arasında 17- 22 yaşlarındaki 5 erkek müridine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Bazı mağdurlara birden fazla cinsel istismar olması nedeniyle sanık hakkında talep edilen cezanın da suç oranına göre artırılması talep edildi.

Mahkemede kendisi hakkında şikayette bulunanların neden daha önce polise gidip, şikayette bulunmadığını soran S.I., "Madem ben onları 3- 4 yıldır taciz ediyorum; niye polise gidip, şikayette bulunmadılar? İlişkiye girdiğimi iddia etmişler. Böyle bir şey asla olamaz. Ben her zaman onlara haram olduğunu anlatmışımdır. Bana bunlar kumpas kurdu. 8 aydır cezaevindeyim. Bana komplo kurdular, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

S.I.'nın avukatı Makbule Yiğit Çavuşoğlu da müvekkiline iftira atıldığını ileri sürerek, "Dergahta müvekkilim tarafından yapılan görevlendirmeyle müvekkilime duyulan husumet ile müvekkilime iftira atılmıştır. Tahliyesini talep ediyorum" diye konuştu.