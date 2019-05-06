Cenazesi kaldırıldı: 'Mustafa Kemal'e zerre muhabbeti olan gelmesin' demişti

"Mustafa Kemal’e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin" vasiyetini ölümünden uzun süre önce duyuran Kadir Mısıroğlu'nun cenazesine çok sayıda AKP yöneticisi katıldı. Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ve oğlu Bilal Erdoğan, kimilerinin meczup, kimilerininse evliya olarak gördüğü Mısıroğlu'nun cenazesinde boy göstermekten çekinmedi.

Yıllarca, Cumhuriyet tarihi ile ilgili zaman zaman fanteziye varan "saptamaları" kadar, Mustafa Kemal Atatürk hakkında sarfettiği hakaret cümleleriyle de gündem olan Kadir Mısıroğlu, dün gece tedavi gördüğü hastanede öldü.

Cumhuriyet düşmanı gerici "ideolog" Kadir Mısıroğlu’nun cenazesi Çamlıca Camii’nden kaldırıldı.

AKP'LİLER CENAZEDE

25 Mayıs 2013 yılında sosyal medya kanalıyla açıkladığı vasiyetinde “Vasiyetimdir; M.Kemâl’e zerre muhabbeti olan cenâzeme gelmesin!..” diyen Mısıroğlu’nun cenazesine çok sayıda üst düzey AKP’li yönetici katıldı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP’li Nurettin Canikli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP’li vekil Ahmet Hamdi Çamlı, AKP’li İsmail Kahraman cenazede boy gösterdi.

Mısıroğlu, “Eğer bir Müslüman Atatürk’ü seviyorum derse ya ahmaktır ya sahtekardır” ifadesinin de sahibiydi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Mısıroğlu'nun ölümünün hemen ardından bir taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise cenazeye katılmadı.