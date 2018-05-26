Avcılar Belediyesi'nde temizlik işçileri iş bıraktı

Avcılar Belediyesi’nde maaşları ödenmeyen temizlik işçileri bugün iş durdurdu, ilçede çöpler birikmeye başladı.

Avcılar Belediyesi’nde aylardır maaşlarını alamayan temizlik işçileri bugün iş durdurma eylemine başladı.

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin, birikmiş alacaklarını 25 Mayıs’ta ödeyeceğine dair söz verdiğini dile getiren işçiler, ödemeler yapılmayınca bugün iş durdurdu. Bu sabahtan itibaren işçilerin iş durdurması nedeniyle ilçede çöpler birikmeye başladı.

Belediyeye bağlı yaklaşık 570 temizlik işçisinin iş durdurduğu öğrenilirken, Avcılar Belediyesi Fen İşleri’nde çalışan diğer işçiler de ücretlerinin ödenmediğini belirttiler. Belediyenin kendilerine 30 Mayıs’ta ödeme yapma sözü verdiğini ifade eden işçiler, eğer bu tarihte ödemeler yapılmazsa temizlik işçilerinin iş durdurma eylemine kendilerinin de katılacaklarını açıkladılar.

Öte yandan, belediyenin daha önce Belediye-İş sendikasına üye oldukları için işten çıkardığı işçilerden açtıkları davaları geri çekmelerini istediği ve işçilere taşeron kadro vaadinde bulunduğu ifade ediliyor.