AKP'nin Afrin operasyonu için beklediği adım belli oldu

Afrin'e yapılacak operasyonun her an başlayabileceği açıklanırken, neyin beklendiği de ortaya çıktı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, operasyon kapsamında Türkiye'nin Suriye hava sahasını kullanmak istediğini, bunun için de Rusya ile görüşmelerin sürdüğünü yazdı.

Selvi'nin yazısından bir bölüm şöyle:

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın NATO toplantısı için bulunduğu Brüksel’den dönmesi gerekiyordu. Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile önemli bir görüşme yaptı. Akar’ın Brüksel’deki temasları ve gelinen son aşama bugün yapılacak MGK’da masaya yatırılacak. Önemli bir nokta daha, operasyonun düğmesine basılması için Rusya ile müzakerelerin olumlu sonuçlanması gerekiyor.

Afrin’de Hava Kuvvetleri’nin kullanılması için Rusya ile müzakereler sürüyor. En az 15-20 gün hava sahasını kullanmak istiyoruz. Hava sahasının açılması, Suriye hava savunma sistemlerinin devre dışı bırakılması ve Minnak Hava Üssü nedeniyle Rusya ile koordinasyon önemli.