İmamoğlu Karadeniz turunu tamamladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yoğun ilgi gördüğü bir Karadeniz turu gerçekleştirdi. İmamoğlu, Trabzon'da başlatıp, Giresun'la devam ettirdiği Karadeniz turunu dün Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda tamamladı. İmamoğlu İstanbul seçimleri için oy istedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da başlatıp, Giresun'la devam ettirdiği Karadeniz turunu dün Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda tamamladı.

İmamoğlu Trabzon Atatürk Alanı'nda yaptığı konuşmada 'Bir şey bulamıyorlar Ekrem'in inancıyla, etnik kökeniyle uğraşıyorlar; ya kardeşim benim ailemi bu şehirde yaşayan herkes bilir, etnik köken üzerinden insana hakaret edilmez' demişti.

Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'dan Giresun'a yolculuğu, yurttaşların yoğun ilgisi nedeniyle beklenenden uzun sürdü. İmamoğlu, yol üzerinde, Trabzon’un Beşikdüzü ve Giresun’un Eynesil ilçelerinde toplanan yurttaşlara kısa konuşmalar yaptı.

Seçim otobüsünün rotası daha sonra Giresun merkezden önce Görele İlçesi’ne çevrildi.

'GİT KARDEŞİM, KARADENİZ'İ GEZ'

İmamoğlu, ''İstanbul'da bir seçim yaşadık. Bir avuç insan, Türkiye'nin demokrasisine sıkıntı verdi. Demokrasimize darbe vurdular. Ama ben, seçilmiş bir belediye başkanı olarak kendime, 'Git kardeşim, gez Karadeniz'i' dedim. Ben, köyüme gittim, aile büyüklerime dua ettim. Köyümün insanlarına, 'Hakkınızı helal edin. Her birinizin bende emeği var' dedim. Herkesin helalliğini aldım. Kiminiz diyor ki, 'Bu bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz, hemşehrimiz.' Buradan bakınca gücüm bir kat daha arttı.'' diyerek Karadenizlileri oy vermeye çağırdı.

HERKESİN MEMLEKETİNDEN İSTANBUL'A OY İSTEDİ

İmamoğlu son olarak Ordu Cumhuriyet Meydan'ında konuştu. İmamoğlu bayram için İstanbul'dan memleketine gelmiş yurttaşlara seslenerek, 23 Haziran'da oy vermeye çağırdı.