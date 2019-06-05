İmamoğlu: Bir şey bulamıyorlar, etnik kökenle uğraşıyorlar

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu,Trabzon Atatürk Alanı'nda yaptığı konuşmada 'Bir şey bulamıyorlar Ekrem'in inancıyla, etnik kökeniyle uğraşıyorlar; ya kardeşim benim ailemi bu şehirde yaşayan herkes bilir, etnik köken üzerinden insana hakaret edilmez' dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bugün Trabzon Atatürk Alanı'nda konuşma yaptı. İmamoğlu, "Kibir, halkından uzak, insanlarıyla diyalog kuramayan bir anlayışa hep birlikte 'güle güle' demeliyiz. Bir şey bulamıyorlar Ekrem'in inancıyla, etnik kökeniyle uğraşıyorlar; ya kardeşim benim ailemi bu şehirde yaşayan herkes bilir, etnik köken üzerinden insana hakaret edilmez" ifadelerini kullandı.

Seçimin iptali ve 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimlerine ilişkin konuşan İmamoğlu, "Ben bu süreci hızla tamir edeceğim. İptal nedenini Ramazan ayının başında açıklayan insanlar, Ramazan ayının sonunda iptal nedeninin anlamsız olduğunu açıkladılar. O yüzden diyorum ki bu milletin ekmekten, sudan havadan daha çok ihtiyacı olanlar hak, hukuk adalet. Bu işte hak hukuk ve adalet olmadan insanların yaşaması için bir anlam kalmıyor. Bu bir avuç insanın yaptığı yanlışları da milletimizle beraber düzelteceğiz" dedi.