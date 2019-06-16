HDP Mitingi: 23 Haziran'a kadar gece gündüz çalışacağız

Pervin Buldan HDP'nin Esenyurt'ta düzenlediği mitingde konuştu: Tatile gitmiyoruz, 23 Haziran’a kadar gece gündüz çalışacağız.

23 Haziran oylamasında İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurmuş olan HDP dün Esenyurt'ta kitlesel bir miting gerçekleştirdi.

Mitingde kürsüye çıkan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart seçim sonuçlarıyla ilgili olarak "aday çıkarmadığımız yerlerde AKP'ye nasıl kaybettirdiğimizi herkes gördü" diye konuşurken, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Adana ve Antalya'da aday çıkarmayarak AKP'ye kaybettirdiklerini söyledi.

'KÜRTLER SİZE GÜNAHINI BİLE VERMEZ'

"31 Mart'ta İstanbul'da demokrasi güçleri bir tercih yaptılar ve CHP'nin adayına İstanbul'da kazandırdılar ve onu belediye başkanı seçtiler, hatta mazbatasını eline verdiler" diyen Buldan, 23 Haziran seçimlerine kadar olan bir hafta boyunca gece gündüz çalışacaklarını, her eve gideceklerini ve sonunda kazanacaklarını söyledi.

Buldan, AKP'nin Kürt oylarını hedef alan manevraları ve son günlerdeki 'Kürdistan' tartışmaları hakkında konuşurken şu sözleri sarfetti: Siz Kürtlerin temsilcilerini cezaevlerine atarken, Kürtçe tabelaları yere atarken, Bitlis ve Tatvan’da seçilen belediye başkanlarınız Kürtçe tabelalara tahammül edemezken gelip Kürtlerden oy isteyeceksin. Hadi ordan diyoruz! Kürtler bırakın oyu, size günahını bile vermez!