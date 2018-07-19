Yemekten zehirlenen işçi sayısı 2 bin 600'e ulaştı

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Aliağa'daki Star Rafinerisi'nde Akyıldız adlı yemek firmasının hazırladığı yemekten zehirlenen işçi sayısının 2 bin 600 olduğunu açıkladı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ancak şu ana kadar henüz gözaltına alınan olmadı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Azerbaycan petrol tekeli SOCAR'a ait Star Rafinerisi inşaatında çalışan ve yedikleri akşam yemeğinden zehirlenen işçilerin sayısı 2 bin 600'e çıktı. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, önceki akşam ve dün gün boyu hastaneye taşınan işçilerin birçoğunun müdahalelerinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Aliağa'da yapımı süren Star Rafinerisi'nin inşaatında çalışan işçiler, önceki gün akşam yemeğinde yedikleri düğün çorbası, pilav, İzmir köfte ve profiterolün ardından fenalaştı. Akyıldız adlı yemek firmasının hazırladığı yemekleri yiyen işçiler Aliağa ve Menemen devlet hastaneleri ile Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Şirket yetkilileri ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, dün gün boyunca da rahatsızlanan işçileri, midibüs ve otobüslerle hastanelere taşıdı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: 2 BİN 600 HASTA BAŞVURDU

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, "Çarşamba günü sabahtan akşama kadar 739 işçi hastanelerimize müracaat etti. Dün gece de işçilerden bazısı benzer şikayetlerle hastanelere geldi. İzmir'in farklı hastanelerine toplam 2 bin 600 civarında hasta başvurusu oldu. Şu anda hastanelerimizde 100 civarında yatan işçimiz var. Akşama doğru büyük bir kısmının taburcu olacağını düşünüyoruz. Sağlık durumlarında korkulacak bir durum yok."

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI, GÖZALTI YOK

Öte yandan, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 100 kişinin ifadesine başvuruldu.

SOCAR'DAN AÇIKLAMA

SOCAR yönetiminden yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak resmi makamlarla koordineli bir şekilde çalışıldığı belirtilerek, tahlil sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı. Açıklamada ayrıca Akyıldız firmasından yemek alınmayacağı belirtildi. SOCAR yönetiminin Akyıldız firmasından yemek hizmeti almayacak olması, sadece bu şirkete bağlı olarak çalışan az sayıda işçiyi ilgilendiriyor. Taşeron firmalara bağlı çalışan binlerce işçi Akyıldız'ın yemeklerini tüketmeye devam edecek.