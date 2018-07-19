VİDEO | Star Rafineri'de zehirlenen işçilere psikolojik baskı: Kapıda çevik kuvvet bekliyor

İzmir Aliağa'daki SOCAR'a ait Star Rafineri'de yüzlerce işçinin yemekten zehirlenmesinin ardından, işçilere yönelik psikolojik baskı sürüyor. Çayağzı işçi kampı önünde çevik kuvvet beklerken, kamptan çevredeki hastanelere işçi sevkıyatının sürdüğü öğrenildi.

İzmir Aliağa'daki SOCAR'a ait Star Rafineri'de yüzlerce işçinin yemekten zehirlenmesinin ardından, işçilere yönelik psikolojik baskı sürüyor. Çayağzı işçi kampı önünde çevik kuvvet beklerken, kamptan çevredeki hastanelere işçi sevkıyatının sürdüğü öğrenildi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR'a air Star Rafinerisi inşaatında çalışan işçiler, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Bazı kaynaklar 700, bazı kaynaklar binden fazla işçinin zehirlendiğini iddia etmişlerdi.

Geçen ay bozuk ve kötü yemeklere isyan eden işçilerin eylem yaptığını bilen işverenler, bu kez baştan tedbir aldı. Çayağzı işçi kampı önünde çevik kuvvet beklemeye başladı. Bu hamlenin işçilere yönelik psikolojik baskı oluşturmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Öte yandan gecenin akşamın geç saatlerinde rafinerinden ve işçi kampından ambulanslarla çeşitli hastanelere hasta işçilerin sevk edildiği vurgulandı.

Ege İşçi Birliği'nin sosyal medya hesabında işçi kampının önünde bekleyen çevik kuvvet ekipleri böyle görüntülendi: