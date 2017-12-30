Dünyada asgari ücret ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin bin 603 lira olduğunu duyurdu. Türkiye yeni asgari ücretle AB ülkelerinin çok altında kaldı.
Avrupa İstatistik Kurumu'nun verilerine göre AB üyesi 28 ülkenin 22′sinde 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle asgari ücret uygulanıyor. Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde ise ulusal asgari ücret yok.
Türkiye'de 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak bin 603 lira ile asgari ücret, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin gerisinde kaldı.
İşte güncel kura göre asgari ücret uygulanan AB ülkelerindeki durumu şöyle:
İrlanda 1.563 avro: 7 bin 100 lira
Malta 736 avro: 3 bin 348 lira
Yunanistan 684 avro: 3 bin 111 lira
Almanya bin 498 avro: 6 bin 814 lira
Britanya bin 397 avro: 6 bin 354 lira
Estonya 470 avro: 2 bin 138 lira
Slovenya 805 avro: 3 bin 661 lira
Türkiye 352 avro: bin 1604 lira