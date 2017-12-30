Dünyada asgari ücret ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin bin 603 lira olduğunu duyurdu. Türkiye yeni asgari ücretle AB ülkelerinin çok altında kaldı. İşte Avrupa ülkelerinde asgari ücret düzeyleri...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin bin 603 lira olduğunu duyurdu. Türkiye yeni asgari ücretle AB ülkelerinin çok altında kaldı.

Avrupa İstatistik Kurumu'nun verilerine göre AB üyesi 28 ülkenin 22′sinde 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle asgari ücret uygulanıyor. Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde ise ulusal asgari ücret yok.

Türkiye'de 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak bin 603 lira ile asgari ücret, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin gerisinde kaldı.

İşte güncel kura göre asgari ücret uygulanan AB ülkelerindeki durumu şöyle:

İrlanda 1.563 avro: 7 bin 100 lira

Malta 736 avro: 3 bin 348 lira

Yunanistan 684 avro: 3 bin 111 lira

Almanya bin 498 avro: 6 bin 814 lira

Britanya bin 397 avro: 6 bin 354 lira

Estonya 470 avro: 2 bin 138 lira

Slovenya 805 avro: 3 bin 661 lira

Türkiye 352 avro: bin 1604 lira