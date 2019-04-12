DİSK ve KESK'ten Berat Albayrak'ın paketine tepki

Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Yapısal Dönüşüm Adımları' paketine karşı DİSK ve KESK yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdiler.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketinde yer alan "kıdem tazminatının kaldırılması", "verginin tabana yayılması", "zorunlu BES uygulaması" gibi başlıklara tepkiler sürüyor. DİSK ve KESK de yaptıkları açıklamalarla pakete tepkilerini dile getirdi.

DİSK: KIDEM TAZMİNATIMIZA EL UZATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!

DİSK Yönetim Kurulu Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu imzasıyla yapılan açıklamada “Yeni Ekonomik Program Yapısal Dönüşüm Adımları 2019” başlıklı sunumun Türkiye'nin içinde bulunduğu derin ekonomik krizden çıkış için umut vaat etmediği, tersine krizin faturasını çalışanların, emeğiyle geçinenlerin sırtına yüklemeyi hedeflediği söylendi.

Arzu Çerkezoğlu'nun açıklamasından kimi satırbaşları şu şekilde:

Bakan Albayrak tarafından yapılan ve toplam 9 slayttan oluşan sunum yaşadığımız derin ekonomik krizden çıkış için gerekli olan köklü demokratik, hukuksal ve ekonomik dönüşüm konularında hiçbir somut adıma ve hedefe yer vermiyor. Türkiye’nin sanayileşmesi ve ekonomik sorunlarının çözümü için 1930’larda başlatılan ve 1960’lı yıllarla birlikte kurumsallaşan planlama anlayışı ve 5 yıllık ekonomik planlara dayalı ekonomik politikaların yerini powerpoint sunumların almış olması başlı başına düşündürücüdür. Kıdem tazminatının fona devri DİSK ve işçi sendikalarının ezici çoğunluğu açısından kapanmış bir tartışmadır. Yeniden gündeme getirilmesi kabul edilemez. Kıdem tazminatının fona devri kıdem tazminatının miktarını düşürecek, ödemesini zorlaştıracak ve işçilerin önemli bir iş güvencesi dayanağını ortadan kaldıracaktır. Hükümeti kapanmış bir tartışmayı açmaması için uyarıyoruz. Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir. Tartışmayacağız ve kabul etmeyeceğiz. BES’i zorunlu hale getirilmesi de kabul edilemez. BES’in zorunlu olması ücretler üzerinde yeni bir yük anlamına gelecektir. Zorunlu BES düşük ve orta gelirli çalışanlar için gelir kaybı demektir. Kriz koşullarında zaten artan geçim sıkıntısının daha da artması anlamına gelecektir. Bakan Albayrak’ın “emeklilerin geçim kaygısı olmayacak” diye sunduğu zorunlu BES, işçilerin gelirlerinin tırpanlanması, bugünkü geçim sorununun büyütülmesi anlamına gelmektedir. Emekli aylık ve gelirlerini insanca yaşayacak düzeye yükseltmek, devletin görevidir. Krizin faturasının işçilerin ve halkın sırtına yüklenmesini kabul etmeyeceğiz. Kıdem tazminatımızı, ücretlerimizi ve sosyal güvenlik haklarımızı sonuna kadar savunacağız.

KESK: PAKETİN TERCÜMESİ HALKA ACI REÇETE

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) adına yapılan açıklamada ise "Hazine ve Maliye Bakanı her ne kadar ‘kanalize etme’, ‘reforme etme’, ‘regülasyon çerçevesinde’, ‘master program’ ‘kıdem tazminatı fonu ile BES’in entegrasyonunu sağlama’, ‘tabana yayma’, gibi skeçlere konu plaza dili terimlerini kullansa da açıkladığı 'Yapısal Dönüşüm Adımları'nın kimin için atıldığı net olarak anlaşılmıştır" denildi.

Açıklamadan satırbaşları: