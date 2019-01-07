Benzin ve motorine zam geliyor

Benzinde ve motorine zam geliyor. Benzine bu geceden, motorine de en geç perşembe günü zam yapılması bekleniyor. Benzinde 15 kuruş, motorinde 10-15 kuruş aralığında zam yapılacak.

Türkiye’de, akaryakıt tarifelerini belirleyen Brent petrol fiyatları, ABD’nin İran’a yönelik petrol yaptırımının da etkisiyle Ekim ayı başında 85 doları aştı. İstisnaların açıklanmasının ardından düşmeye başladı. Aralık ayının son çeyreğinde 50 dolara kadar geriledi. Bu dönemde dolar kuru ve uluslararası piyasalarda motorin ve benzin fiyatları da düştü.

TREND TERSİNE DÖNDÜ

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre geçen hafta tersine bir trend yaşandı. Brent petrol, dolar kuru ve uluslararası piyasalarda motorin ve benzinin ton fiyatları yükseldi. Bu durum benzin ve motorinde zammı tetikledi. Benzinde 15 kuruş, motorinde 10-15 kuruş aralığında zam yapılacak.

POMPAYA YANSIYACAK MI?

Devlet, mayıs ayından bu yana akaryakıtta “eşel mobil” sistemini uyguluyor. Zam ihtiyacı, ÖTV gelirlerinden karşılanıyor. Bu uygulamanın devam ettirilmesi durumunda, pompa satış fiyatlarında bir değişiklik olmayacak.