Başbakan: İşçiler kendi kendilerini öldürüyorlar

​Başbakan Yıldırım iş kazalarında büyük oranda işçilerin hatalı olduğunu söyledi. AKP iktidarı boyunca 20 bin işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

İstanbul’da 9. Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Kongresi”ne katılan Başbakan Binali Yıldırım iş kazalarının yüzde 80-85’inin insan hatasından kaynaklandığını ileri sürdü.

Yıldırım “Hayatının büyük bir bölümünü ağır sanayide, gemi inşa sektöründe geçirmiş biri olarak, yaşayarak tecrübe ettiğim iş kazası ve iş sağlığıyla ilgili önemli anılarım var. Biz tersanede gemi yaparken çalışanlara baret giydirmek için alnımızın derisi çatlardı” dedi. Başbakan önlem almak üzere yapılan düzenlemelerde “ipin ucunun kaçtığını” da söyledi. Yıldırım, “Tepkiyle yapılan düzenlemeler bazen iş hayatında içinden çıkılmaz sorunlara da sebep oluyor” dedi.

'HIZLANIN' DENDİKÇE DAHA FAZLA İŞÇİ ÖLÜYOR

AKP’nin iktidarda olduğu 2002-2017 döneminde toplam 20 bin kişi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Meslek hastalıkları da dahil edildiğinde bu sayı 140 bine ulaşıyor.

2018 yılının ilk dört ayında da 575 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

İş cinayetlerinde son 15 yılda siyasi iktidar ve sermaye düzeninin “büyüme” politikaları, tercihleri en önemli etken oldu. Tüm sektörlerde daha fazla işi daha az işçiyle ve daha düşük maliyetle yapmaya dayanan uygulamalar güvenlik açığını artırıyor. Aynı zamanda metal, inşaat, ulaştırma sektörlerde ortalamadan daha hızlı büyüme de önemli bir faktör.

Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan Yıldırım’ın bizzat “hızlanın” talimatı verdiği 3. Havalimanı başta olmak üzere “mega” projelerde, ulaştırma projelerinde işçi ölümleri yaşanıyor.