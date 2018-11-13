Yeni ses kaydı Selman’ı işaret ediyor: Patrona haber verin, işlem tamam

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye’nin elindeki ses kayıtlarında 15 kişilik suikast timinden birinin yaptığı telefon görüşmesinde 'Patronunuza haber verin, işlem tamam' dediği öne sürüldü. Suudi Arabistan ise kendilerine verilen kayıtta bu sözlerin olmadığını ileri sürdü. New York Times gazetesinin haberine göre ABD istihbaratı bu kaydın cinayetin Suudi Veliaht Prensi Selman'la bağlantısına dair en güçlü kanıt olduğu görüşünde.

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye’nin elinde bulunduğu belirtilen ses kayıtları sızdırılmaya devam ediyor.

New York Times gazetesinde yayımlanan bir haberde, bu kayıtlardan birinde 15 kişilik Suudi suikast ekibinden birinin cinayetin ardından bir üst yetkiliyle yaptığı telefon görüşmesinde “Patronunuza söyleyin, işlem tamamlandı” dediği aktarıldı.



Gazete, Türk istihbaratının elindeki ses kayıtlarını bilen üç kişiye dayandırdığı haberinde, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından suikast timinde yer alan bir kişinin Suudi bir yetkiliyi arayarak, "Patronunuza haber verin" dediğini ve bu ifadeyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kastettiğini öne sürdü.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre gazete İstanbul'a gelen 15 kişilik ekipten Maher Abdulaziz Mutreb'in cinayetin ardından yaptığı Arapça bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre geçen ay CIA direktörü Gina Haspel ile paylaşılan bu ses kaydında, Türk istihbarat yetkilileri telefonun diğer ucunda Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yardımcılarından birinin bulunduğunu düşünüyor.

Prens'in yardımcılarından birini arayan Mutreb'in, "işlemin tamamlandığını" aktararak "Patronuna haber ver" dediği öne sürülüyor.

Gazetenin haberine göre ABD istihbarat yetkilileri “patron” ile kastedilen kişinin Prens Selman olduğu görüşünde.

Her ne kadar ses kaydında Veliaht Prens'in adı geçmese de ABD’li yetkililere göre bu ses kaydı Kaşıkçı cinayetini Prens Selman'a bağlayan en büyük kanıt.

Ayrıca Mutreb'in Prens Muhammed ile sık ziyaret eden bir güvenlik görevlisi olduğu belirtiliyor.

SUUDİ ARABİSTAN: BİZİM DİNLEDİĞİMİZ KAYITTA YOK

Suudi Arabistan ise yayımladığı açıklamada Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayetine ilişkin hiçbir bilgisinin olmadığını öne sürdü. Aynı zamanda Türkiye'nin kendileriyle paylaştığı ses kaydında böyle bir ifadenin yer almadığını aktardı.

TÜRKİYE KAYITLARI SEÇEREK Mİ PAYLAŞTI?

Bahsi geçen ses kaydının Ekim ayında Ankara'ya geldiğinde Haspel'e dinletilenlerden biri olduğunu belirten New York Times ise Türk yetkililerin elinde birden fazla ses kaydının olabileceğini ve bunları diğer ülkelerle seçerek paylaşmış olabileceğini ifade ediyor.

Haspel'in ses kaydını ABD'ye beraberinde götürmesine ise izin verilmediği öne sürülüyor.

ERDOĞAN: KAYITLAR FELAKET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, I. Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkesin 100. yıldönümü törenleri için gittiği Paris dönüşünde gazetecilere ses kayıtlarıyla ilgili konuştu.

Hürriyet ve Habertürk gibi gazetelerde yer alan ifadelere göre Erdoğan, şunu söyledi:

"Biz bu cinayetle ilgili ses kayıtlarını bizden isteyenlerin hepsine dinlettik. İstihbarat örgütümüz hiçbir şeyi saklamadı. Suudiler dahil, ABD, Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere kim istediyse hepsine dinlettik. Kayıt gerçekten bir felaket. Hatta Suudilerin istihbaratçısı, kaydı dinlediğinde, 'Herhalde bu eroin almış; bunu ancak eroin alan birisi yapar' diyecek kadar şok oldu."

Erdoğan aynı zamanda, "Veliaht Prens, benim özel temsilcilerime 'Ben olayı aydınlatacağım, gereğini de yapacağım' diyor. Biz de sabırla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu cinayetten çok rahatsız olduğunu da sözlerine ekledi.



KANADA DOĞRULADI, FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI 'BİLGİM YOK' DEDİ

Erdoğan’ın hafta sonu yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'nin elindeki tapeleri Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye verdiğini söylemesinin ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau’dan istihbarat birimlerinin Türkiye’nin elindeki ses kayıtlarını dinlediğini doğrulamıştı.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise dün katıldığı bir televizyon programında, "Bilgim yok. Erdoğan'ın elinde bize vereceği bilgiler varsa bunları bizimle paylaşmalı" demiş, sunucunun "Erdoğan yalan mı söylüyor?" sorusuna yanıtı ise "Demek ki bu bağlamda oynayacağı siyasi bir oyun var" olmuştu.



Fransa Dışişleri Bakanının sözlerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan tepki gelmiş, Çavuşoğlu ”24 Ekim'de Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm bilgiler Fransız istihbaratına onların talebi üzerine iletilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızı siyasi bir oyun oynamakla itham etmesi terbiyesizliktir. Dışişleri Bakanı ciddiyetine yakışmıyor" diye konuşmuştu.

