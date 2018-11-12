Fransız bakandan Erdoğan'a yalanlama: Tapelerden haberimiz yok

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 'Tapeleri verdik' açıklamasını 'Bilgimiz yok' diyerek yalanladı.

Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tapeleri verdik" açıklamasına Fransa Dışişleri Bakanı'ndan "Bilgimiz yok" yanıtı geldi.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Erdoğan'ın açıklamalarına Fransa'dan yalanlama geldi.

Erdoğan, cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, cinayete ilişkin ellerinde "bulgu" olmasa da "bilgi" olduğunu söylemiş, "Biz tapeleri verdik. Suudi Arabistan'a da verdik. Amerika’ya da verdik. Almanlara, Fransızlara, İngilizlere hepsine verdik" açıklaması yapmıştı.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI: ERDOĞAN SİYASİ BİR OYUN OYNUYOR

DW Türkçe'nin haberine göre, bu sözlere Fransa Dışişleri Bakanı yalanlama geldi. France 2 kanalına konuşan Le Drian, söz konusu tapelerin ellerinde olduğuna dair kendisinin bir bilgisi olmadığını söyledi. Sunucunun "Erdoğan yalan mı söylüyor?" sorusuna ilişkin olarak ise "Şu koşullar altında Erdoğan'ın siyasi bir oyun oynamaya çalıştığı anlamı çıkarılıyor" açıklamasını yaptı.

Daha önce Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile CIA Başkanı Gina Haspel'e Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ana ilişkin ses kayıtlarının dinletildiği iddiası ortaya atılsa da, iddialar doğrulanmamıştı.

KANADA BAŞBAKANI DOĞRULAMIŞTI

Ancak Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kayıtlarını dinlediğini açıkladı. Trudeau, kayıtları kendisinin bizzat duymadığını ancak Kanadalı ajanların dinlediğini vurguladı.

