Kanada: Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtlarını dinledik

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kayıtlarını dinlediğini açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kayıtlarını dinlediğini açıkladı.

Trudeau, "Kanada'nın istihbarat kurumları bu meselede Türk istihbaratı ile çok yakın çalışıyor ve Kanada, Türkiye'nin elindeki bilgiler konusunda tam brifing aldı. Birkaç hafta önce (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'la konuştum ve Paris'te kısa süreli sohbetlerimiz oldu. Ona, Kaşıkçı meselesine verdiği güçlü yanıt için teşekkür ettim" dedi.

Kayıtları Kanadalı ajanların dinlediğini ancak kendisinin bizzat duymadığını vurgulayan Trudeau, benzer düşünen ülkelerle Suudi Arabistan konusunda atılacak adımları değerlendirdiklerini de açıkladı.

Kanada Başbakanı, "Cemal Kaşıkçı cinayeti için hesap verilmesi konusundaki soruşturma hakkında müttefiklerimizle temas halindeyiz ve bizim gibi düşünen müttefiklerimizle, Suudi Arabistan'a dair atılacak adımları ele alıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'e gitmeden önce havaalanında yaptığı açıklamada, "Biz tapeleri verdik, Suudi Arabistan'a da verdik, Amerika'ya da verdik, Almanlara, Fransızlara, İngilizlere, hepsine verdik. Buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok" demişti.