Erdoğan: Cinayetin ses kaydını dinleyen Suudiler şoke oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kaydını kim istediye dinlettiklerini söyleyerek ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cinayetten ciddi derecede rahatsız olduğunu söyledi. Erdoğan, Suudi istihbaratçının 'Bunu yapan herhalde eroin almış' diyerek şoke olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cemal Kaşıkçı cinayetine ve ses kaydına ilişkin konuşan Erdoğan, "Kaşıkçı cinayetini konuşurken görüşmemize Merkel ile Macron'u da dahil ettik. Bu cinayetin önceden planlanmış olduğu; emrin Suud'daki üst makamlardan geldiği ortada. Kendisine sonsuz saygı duyduğum Hadim'ül-Harameyn Kral Selman hakkında benim bu tür bir şey düşünmem asla mümkün değil. Ancak biz, talimatı verenin kim olduğunun da ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Katilleri sağda solda aramaya gerek olmadığını Sayın Trump'a da söyledim. Katiller bu 18'in Cinayet talimatını kimin verdiği de ortaya çıkarılmalıdır. Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti ne oldu? Gömüldü ise nereye defnedildi? Yoksa parçalanıp kaçırıldı mı? Bizler uluslararası düzeyde de bu olayın takipçisi olacağız" dedi.

'SES KAYITLARININ HEPSİNİ DİNLETTİK'

"Biz bu cinayetle ilgili ses kayıtlarını bizden isteyenlerin hepsine dinlettik" diyen Erdoğan, "İstihbarat örgütümüz hiçbir şeyi saklamadı. Suudiler dahil, ABD, Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere kim istediyse hepsine dinlettik. Kayıt gerçekten bir felaket. Hatta Suudilerin istihbaratçısı, kaydı dinlediğinde, ‘Herhalde bu eroin almış; bunu ancak eroin alan birisi yapar' diyecek kadar şok oldu" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ses kaydını dinleyen liderlerin tepkisine ilişkin ise, "Reflekslerinden hareketle, bu cinayetten çok ciddi manada rahatsız olduklarını hissediyorum. Sayın Trump'ta, Sayın Merkel'de ve Sayın Makron'da da bunu müşahede ettim. Kendi istihbaratlarının verdiği bilgilerle bu işi çok daha farklı bir konuma oturtacaklardır. ABD Kongresi de, bu konuda CIA'dan bilgilendirme istedi. Bu bilgilendirme yapılınca bakışın değişeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

HALKBANK AÇIKLAMASI

ABD'deki Halkbank davasına ilişkin de açıklamada bulunan Erdoğan, "Daha önceki telefon görüşmemizden sonra Sayın Trump, 24 saat içinde Hazine Maliye Bakanı'na talimatı verdi ve bakan da bizim Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Bey'i aradı. Bu konunun halli ile ilgili olarak neler yapılabileceği konusunu görüştüler. Fakat daha sonra farklı bir gelişme olunca, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey Sayın Pompeo ile görüştü. Washington'dan New York'a kaydırılması söz konusuydu. Ben dün akşam söyleyince Trump, ‘Ben döner dönmez talimatı vereceğim. Ben bu işin bittiğini zannediyorum, niye bu kadar uzadı' dedi" ifadelerini kullandı.

ADAYLAR BELLİ OLUYOR

Yerel seçimde gösterecekleri adaylara ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Özelikle büyükşehirler önem arz ediyor. Belli bir noktaya geldik, devam edeceğimiz arkadaşlar var. Ama üç dönem belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımızı da büyük oranda istirahate çekeceğiz. Tamamına yakını için geçerli. Çünkü halk değişim istiyor. Bunun için biz üç dönem aynı yerde belediye başkanlığı yapmış arkadaşları dördüncü dönem için aynı yeri düşünmüyoruz. Dördüncü dönem bir başka yerde, bir başka il veya ilçede belediye başkanı adayı olabilir. Bu daha ziyade ilçeler bazında böyle olur" dedi.