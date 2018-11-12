Çavuşoğlu'ndan Fransız bakana: Terbiyesizlik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanının açıklamaları hakkında 'terbiyesizlik' yorumunda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili "siyasi oyun oynama çabası içinde" olmakla suçlamasını "terbiyesizlik" diye niteledi.

Çavuşoğlu "24 Ekim'de Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm bilgiler Fransız istihbaratına onların talebi üzerine iletilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızı siyasi bir oyun oynamakla itham etmesi terbiyesizliktir. Dışişleri Bakanı ciddiyetine yakışmıyor" dedi.

"Paranın gözü kör olsun. Yakında bu ülkeler cinayeti bile inkar edebilirler" diyen Çavuşoğlu "Ama ne olursa olsun biz Türkiye olarak Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bunun arkasında ne var? Acaba bu cinayeti kapatmaya çalışıyorlar mı? Bildiğimiz başka şeyler var, ne anlaşma yapıyorlar? Bunların da yakından takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tapeleri Fransa'ya ilettiğine dair bir bilgisi olmadığını söylemiş ve Erdoğan'ın "siyasi oyun kurma çabası içinde olabileceğini" dile getirmişti.

