'Türkiye, Rusya ve İran Suriye'de anayasa konusunda anlaşmaya yakın'

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye için bir anayasa komisyonunun nasıl oluşturulacağı konusunda Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran ile ortak bir zemin bulmaya başladıklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura, Astana barış görüşmelerinin garantör ülkesi olan Rusya, Türkiye ve İran'dan üst düzey temsilcilerle Cenevre'de yaptığı görüşmeye ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in aktardığı habere göre, görüşme sırasında, bir anayasa komisyonunun kurulması ve işleyişine dair yapıcı fikir alışverişleri ile önemli ve ciddi tartışmalar yapıldığını belirten Mistura, "Ortak bir zeminin oluşmaya başladığını söyleyebiliriz" dedi.

De Mistura ayrıca, anayasa komisyonu konusunda bu ay içerisinde ABD, Fransa, Suudi Arabistan, Almanya ve İngiltere ile görüşmeyi planladığını ekledi.

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi ile bir araya gelmelerinden önce, Türkiye, İran ve Rusya temsilcileri Cenevre'de bugün ayrı bir görüşme de yapmıştı.

Daha önceyse Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, oluşturulacak anayasa komisyonunda yer almaları için hükümet temsilcilerini görevlendireceğini söylemişti.

Bu açıklamada, Esad'ın mayısta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından Kremlin'den yapılmıştı. Hükümet temsilcileri görevlendirilmemesi, yeni anayasanın oluşturulması konusunda ilerlenememesine neden olan faktörlerden biri olarak değerlendiriliyordu.