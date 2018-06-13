BM, Rusya, İran ve Türkiye'yi Cenevre'ye davet etti

Rusya, İran ve Türkiye'nin garantörlüğünde yürütülen Astana sürecinin sonuçları Cenevre'ye taşınıyor. BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de yeni anayasa görüşmeleri için bu üç ülkeden yetkililerle Cenevre'de bir araya gelecek.

Astana sürecinin garantör ülkeleri olan İran, Rusya ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin Birleşmiş Milletler (BM) ile istişare için 18-19 Haziran'da Cenevre'ye gideceği açıklandı.

DE MISTURA DAVET ETTİ

Sputnik'in aktardığı habere göre, BM Cenevre Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, Suriye görüşmelerinde bir anayasa komisyonunun kurulması yolunda Türkiye, Rusya ve İran'dan üst düzey yetkilileri istişarelerde bulunmak üzere 18-19 Haziran'da Cenevre'ye davet ettiği belirtildi. Üç ülkenin de daveti kabul ettiği kaydedildi.

Mistura, daha sonra Suriye görüşmelerine taraf diğer ülke temsilcilerine de benzer davetler de bulunacak.