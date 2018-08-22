ABD Başkanı Donald Trump 'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini öne sürerken, Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort da vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı bir dava kapsamında jüri tarafından 18 suçlamanın 8'inde suçlu bulundu. ABD basını durumu, 'Trump'ın başkanlığının en korkunç günü' olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump 'ın eski avukatı Michael Cohen'in açıklamaları sonrası ABD basınının bir numaralı gündemi yine Trump oldu.

Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini söyleyen eski avukatı Michael Cohen'e Trump'tan "İyi bir avukat arayan varsa, Michael Cohen'in kesinlikle tutmamanızı güçlü bir şekilde öneririm" yanıtı gelirken, ABD basını olayı "Trump'ın başkanlığının en zor günü" olarak tanımladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, ABD basını, bu gelişmelerin meydana geldiği 21 Ağustos Salı gününü şimdiden "Trump'ın başkanlığının en zor günü" ilan etmiş durumda.

Bloomberg ve CNBC haber kanalları, Trump'ın başkanlığının en korkunç gününü yaşadığını manşetlerine taşıdı.

Trump ise katıldığı bir etkinlik sırasında Cohen ile ilgili sorulara yanıt vermezken, Manafort ile ilgili suçlamaların kendisini ilgilendirmediğini, Manafort adına üzüldüğünü söyledi.