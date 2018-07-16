Trump ve Putin Helsinki'de görüştü

- ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Helsinki’de bir araya geldi.

Finlandiya’nın başkenti Helsinki, tarihi zirveye ev sahipliği yapıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin yapılacağı Helsinki’ye 30 dakika geç geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Putin’in Helsinki’deki görüşmesi başladı. İki lider, toplantının basına açık kısmında önemli ifadeler kullandı. İlk sözü alan Putin, “İlişkilerimiz ve dünyadaki pek çok ulusu ilgilendiren zor meseleler hakkında konuşmamızın zamanı gelmişti” dedi.

Sözlerine Putin’i Dünya Kupası için kutlayarak başlayan Donald Trump ise, “Son birkaç yıldır ilişkilerimiz çok iyi değildi ama olağanüstü ilişkilere sahip olabiliriz. İki nükleer gücüz, bence dünya da iyi geçinmemizi istiyor. Nükleer gücün yüzde 90'ına sahip iki ülkeyiz" diye konuştu.

Görüşmenin önemine atıfta bulunan Trump, “Rusya ile iyi anlaşmak iyi bir şey. Dünyanın gözü burada, karşılıklı görüşmeye başlamak için sabırsızlanıyorum. Sonrasında birçok temsilci ile birlikte toplantılarımız olacak, soracağımız birçok soru olacak. Umarım cevapları da bulabiliriz. Sizinle olmak harika” dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki lider birlikte öğle yemeği yiyecek. Her iki lider de zirve öncesinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi.

ZİRVENİN GÜNDEMİ

Zirvenin gündemiyse, Rusya'nın defalarca reddettiği seçim müdahalesi iddiaları da dahil olmak üzere ikili ilişkiler bakımından önemli olan pek çok maddeden oluşuyor. Bunlardan bazıları, "ticaret savaşları" ve silahlanma kontrolü. Liderlerin gündeminde ikili ilişkilerin yanı sıra başta Suriye'deki gelişmeler olmak üzere pek çok uluslararası mesele de yer alacak.

Görüşmelerin sonunda Putin ile Trump'ın, her birinin birkaç soru alacağı ortak bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

Helsinki'deki görüşme, Trump'ın Ocak 2017'de göreve gelmesinden sonra iki liderin bir araya geldiği ilk tam kapsamlı zirve. Basın toplantısıyla beraber yaklaşık 3 saat sürmesi beklenen zirve için 60'tan fazla ülkeden 2.000 gazetecinin akreditasyon işlemi yaptırdığı belirtiliyor.