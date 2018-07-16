Helsinki'de Trump-Putin görüşmesine karşı protesto

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılacak ABD-Rusya liderleri görüşmesi kentte yaşayanlar tarafından protesto edildi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki, "tarafsız bölge" olarak ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine ev sahipliği yapacak.

Bugün yapılacak görüşme öncesi kentte protestolar düzenlendi. Protestolarda hem Trump hem de Putin hedef alındı.

The Guardian'a konuşan Anna Bruun isimli bir devlet memuru "Onların burada olması iyi hissettirmiyor" derken, "büyük güçlerin politikasının" kendi kentinde olmasından rahatsızlık duyduğunu ifade ediyor.

Soğuk Savaş dönemindeki "tarafsızlık" politikasını kabul etmediklerini söyleyen Finlandiya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Mika Aaltola, "Soğuk Savaş bittiğinden beri politikamız Finlandiya'nın batının bir parçası olduğu yönünde oldu" diye konuşuyor.

Buna karşın Rusya'nın hala Finlandiya ile güçlü bağları bulunuyor.