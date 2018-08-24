ABD Başkanı Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Trump'ın azledilmesini talep edenleri uyardı. Giuliani, 'Trump azledilirse, ABD halkı ayaklanır' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası direktörü Paul Manafort, 2016 başkanlık seçimlerine Rus müdahalesi iddialarını araştıran Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılmıştı.

Manafort, hakkındaki yolsuzluk ve vergi kaçırma gibi iddialardan suçlu bulundu.

Yine Trump'ın eski avukatı Michael Cohen de, hakkında açılan seçim finansmanı yasalarını ihlal ve yolsuzluk davasında, Trump aleyhine ifade vermek üzere, savcılıkla anlaştı.

Bunun üzerine alevlenen Trump'ın azledilmesi tartışmalarına ilişkin Sky News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Trump'ın azledilmesini talep edenleri uyardı.

Guiliani, Trump'ın başkanlıktan azledilmesi durumunda, ABD halkının ayaklanacağını öne sürdü.