Trump'tan tehdit: Azil süreci başlarsa piyasa çöker

ABD medyasında Trump hakkında çıkan 'azil süreci' iddalarına karşın Trump tehditte bulundu.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen’in yasal giderlerinin ödenmesi karşılığında Donald Trump hakkında bildiği tüm gerçekleri itiraf etmesi ve savcılıkla iş birliği yapması, Trump hakkında 'azil süreci' yani impeachment iddialarının ABD medyasında yayılmasına neden oldu.

Bugün Fox TV'ye konuşan Trump, bu iddialara ilişkin "Eğer herhangi bir zamanda bana yönelik azil süreci olursa piyasa çöker" şeklinde tehditte bulundu.

'IMPEACHMENT' NEDİR?

ABD anayasası, Kongre'ye başkanın ABD'nin düşman olarak tanımladığı bir ülkeye yardım etmek olarak tanımlanan 'ihanet', siyasi çıkar için para ya da hediye kabulunu kapsayan 'rüşvet', ve 'ağır ve vahim suç' olarak tanımlanan suçlardan en az birince suç işlemesine kanaat getirilmesi halinde görevden alma yetkisi verir.

Şu ana kadar 3 başkan hakkında Kongre, azil süreci başlattı ancak ABD tarihi boyunca azledilen hiçbir başkan olmadı.