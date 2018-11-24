‘Sarı yelekliler’ Paris’te Macron’un ofisine yürümek istiyor

Fransa’da akaryakıt fiyatlarının yüksekliğine karşı geçen hafta ülke genelinde yapılan eylemlerin ardından bugün başkent Paris’te büyük bir gösteri düzenleniyor. Ancak polis eylemcilerin Cumhurbaşkan Macron'un ofisine yaklaşmasına izin vermiyor. Elize Sarayı'na giden tüm yolları kapatan polis göstericilere biber gazıyla saldırıyor.

Fransa’da akaryakıt fiyatlarının yüksekliğine karşı geçen hafta ülke genelinde başlayan “Sarı Yelek” gösterisi bugün başkent Paris’te devam ediyor. Sosyal medya üzerinden örgütlenerek Fransa’da arabalarda bulunması zorunlu olan reflektörlü sarı ikaz yelekleriyle eylem yapan Fransızlar, Paris’te Şanzelize caddesinde “Macron istifa” sloganlarıyla ve "Hırsız Macron" yazılı dövizlerle toplanmaya başladı.

Paris’te hayatı durdurma çağrısıyla bugün düzenlenen eylemde 3 bin polis, göstericilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ofisinin bulunduğu Elize Sarayı’na yaklaşmasını engellemeye çalışıyor. Elize Sarayı'na giden tüm yolları kapatan polis göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla saldırıyor. Göstericilerin Paris sokaklarında barikatlar kurdukları bildiriliyor.

AFP’nin haberine göre 35 bin kişi Facebook’tan yapılan Paris’in Concorde Meydanı’nda toplanma çağrısına olumlu yanıt verdi. Ancak Fransız polisi cumhurbaşkanlığı sarayına yakınlığı nedeniyle burada eylem yapılmasına izin vermiyor. Gösteri için yalnızca Eyfel Kulesi’nin yanındaki bir parka izin verilirken, Sarı Yelekliler’in başkanlık sarayına yürümekte kararlı oldukları belirtiliyor.

Geçen haftadan beri devam eden protestolara resmi açıklamalara göre 300 bin kişi katıldı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında geçen haftaki gösterilerde iki kişinin yaşamını yitirdiği 606 kişinin yaralandığı belirtildi.

Eylemlerde akaryakıt zamlarının Fransa’da özellikle kırsal kesimde yaşayan ve işlerine gitmek için araç kullanmak zorunda olan çalışanları etkilediği vurgulanıyor.

Ülkede dizel fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 23 oranında artarken benzin fiyatları da aynı dönemde yüzde 15 oranında arttı. Fransa'da yılbaşından itibaren dizel ve benzine yeni zamların gelmesi bekleniyor.

