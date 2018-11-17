Sarı yelekliler yolları kapattı: Bastille'de 'diktatör Macron' sloganları

Fransa’da yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için ülke genelinde on binlerce kişi sarı ikaz yelekleri giyerek trafiğe çıktı, yolları kapattı. Cumhurbaşkanı Macron’a karşı genel bir protestoya dönüşen eylemlerde bir sürücünün arabasını göstericilerin üzerine sürmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, farklı bölgelerde yaşanan benzer olaylarda da çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Paris'in Bastille Meydanı'nda toplanan eylemciler 'Diktatör Macron' diye slogan attı.

Fransa’da yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etmek üzere sosyal medya üzerinden örgütlenen ve kendilerine “sarı yelekliler” adı veren yurttaşlar, ülke genelinde sokağa çıkarak yolları kapattı.

France 24’ün haberine göre akaryakıt vergilerinin yüksekliğini protesto etmek üzere başlayan eylemler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı genel bir protestoya dönüştü.

Fransa İçişleri Bakanlığı gösterilere 50 bin kişinin katıldığını ve ülke genelinde bin ayrı noktada eylemler düzenlendiğini bildirdi.

Üzerlerine reflektörlü ikaz yelekleri giyerek sabahın erken saatlerinden itibaren yolları kapatan "Sarı yelekliler", Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u işlerine gitmek için araba kullanmak zorunda olan çalışanları görmezden gelmekle suçladı.

Une chaîne humaine c’est organisée au rond-point de Family village #17novembre#giletsjaunes pic.twitter.com/64SqjZyCUN — Stéphane Lefevre (@stephlefevre87) 17 Kasım 2018

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİDİ; ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Le Parisien gazetesi Savoy bölgesindeki eylemler sırasında bir sürücünün aracını eylemcilerin üzerine sürmesi sonucu Jacline Mouraud adlı bir kadın göstericinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Kızını hastaneye yetiştirmek için yola çıktığı ve eylemcilerin arasında kalınca panik yaşayarak gaza bastığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı. Ülkenin farklı noktalarında da meydana gelen benzer olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te de Champs-Elysées Bulvarı ile tarihi Bastille Meydanı eylemlerin adresi oldu. Bastille Meydanı’nda toplanan göstericiler “Diktatör Macron” sloganları attı.

Öte yandan France 24 eylemlerin Belçika’ya da sıçradığını, Belçikalıların hayat pahalılığını protesto etmek üzere sarı yeleklerle sokaklara çıktığını duyurdu.

Fransa İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada trafik kurallarına uyma çağrısında bulunarak sürücülerin eylemler nedeniyle azami dikkat göstermesi gerektiğini duyurdu.

Fransız hükümeti 2017 sonlarında iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında aldığı kararla akaryakıttan alınan doğrudan vergiyi artırmıştı. Bu tarihten sonra akaryakıt fiyatlarında yaşanan büyük artış özellikle kırsal bölgelerde işlerine gitmek için araba kullanmak zorunda olan çalışanlar için büyük sorun haline gelmişti.

Öte yandan akaryakıt zamlarına karşı başlayan “Sarı yelek” hareketinin Macron’un politikalarına karşı genel bir gösteriye dönüşmekte olduğu bildiriliyor. “Sarı Yelek” hareketinin sosyal medya hesaplarında 850 bin destekçiye ulaştığı, eyleme katılanların sayısının daha da artabileceği ifade ediliyor.