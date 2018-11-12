İran: Ordu petrol tankerlerimizi koruyacak

İran denizlerdeki petrol tankerlerini herhangi bir tehdide karşı ordu tarafından koruyacağını duyurdu. Açıklama ABD’nin uluslararası limanlara İran'a ait petrol tankerlerini sokmamaları yönündeki tehdidinin ardından geldi.

İran ordusu denizlerdeki petrol tankerlerini olası tehditlere karşı koruyacağını açıkladı.

İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA’ya konuşan İran silahlı kuvvetlerinden Tuğamiral Mahmud Musavi “İran silahlı kuvvetleri dün olduğu gibi bugün de deniz yollarının kullanılmasını engelleyecek herhangi bir tehdide karşı petrol tankerlerimizi korumak için hazırdır” açıklamasında bulundu.

ABD’nin İran özel temsilcisi Brian Hook, İran petrolünü taşıyan gemilerin ABD yaptırımları nedeniyle uluslararası sigorta piyasasına erişimini yitireceği ve erişime izin veren limanların ve kanalların risk altında olacaklarını açıklamıştı.

Hook, denizlerdeki İran petrol tankerlerini “Süveyş Kanalı’ndan Malakka Boğazı’na kadar tüm geçitlerde” birer “yüzen sorumluluk” olarak nitelemiş ve İran'a ait tankerleri rıhtımlarına yanaştırmaları durumunda limanların ABD’nin cezai yaptırımlarıyla karşılaşacaklarını dile getirmişti.

İranlı Tuğamiral Musavi yaptığı açıklamada, İran silahlı güçlerinin ülkenin ticari filosunu uluslararası sularda korumaya hazır olduğunu dile getirdi.

Reuters’ın IRNA’dan aktardığına göre, İran Liman ve Denizcilik Örgütü Başkanı Muhammed Rastad da gelecek hafta konuyla ilgili Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne şikayet başvurusunda bulunacaklarını bildirdi.